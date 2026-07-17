Impedimento semiautomático será testado em Bahia x Chapecoense

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A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) vai realizar um novo teste da tecnologia do impedimento semiautomático em três partidas da 20ª rodada do Brasileirão, incluindo o jogo do Esporte Clube Bahia, que acontece nesta sexta-feira, 17.

Além do confronto do Tricolor de Aço, que enfrenta a Chapecoense na Fonte Nova, a tecnologia também será testada nos jogos entre:

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Fluminense x Bragantino, no Maracanã;

Mirassol x Grêmio, no Maião.

Teste não terá influência no VAR

Mesmo que os equipamentos já estejam instalados, esse momento de testes não terá influência nas decisões tomadas pelo VAR nas partidas em questão.

“O teste será feito de forma off-line e não terá qualquer interferência na arbitragem das partidas. As decisões continuarão sendo tomadas normalmente pelo VAR utilizado na Série A”, informou a CBF em nota.

Como funciona o impedimento semiautomático?

O SAOT (Tecnologia Semiautomática de Impedimento, na sigla em inglês) funciona como uma tecnologia de suporte ao VAR.

O sistema utiliza câmeras para rastrear a posição dos jogadores e da bola, permitindo identificar o momento exato do passe e a posição dos atletas para determinar o impedimento em um tempo curto.

Nesta fase de testes, a tecnologia estará disponível apenas para o grupo de trabalho da arbitragem previamente definido pela CBF.

A entidade também fará experimentos em partidas das categorias sub-17 e sub-20 antes de uma eventual implementação definitiva.

Sobre o jogo do Bahia

O Bahia recebe a Chapecoense na Fonte Nova nesta sexta-feira, 17, às às 19h30, se enfrentando em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Bahia perdeu amistoso contra o Fluminense - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Transmissão

Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick; Sanabria, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Chapecoense: Anderson, Everton, Rafael Thyere, Kauan Faria, Bruno Pacheco; Bruno Matias, João Vitor, Max; Ênio, Marcinho e Bolasie. Técnico: Rafael Lacerda.

Arbitragem