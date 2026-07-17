E.C.VITÓRIA
Jair Ventura completa 50 jogos pelo Vitória e destaca longevidade
Técnico concedeu entrevista após a partida contra o Vasco
Após a vitória do Esporte Clube Vitória sobre o Vasco da Gama, nesta quinta-feira, 16, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura celebrou uma marca importante pelo clube e valorizou a sequência do trabalho realizado no Rubro-Negro.
O treinador de 47 anos completou 50 jogos no comando do Vitória e destacou a importância da continuidade em um cenário em que os trabalhos no futebol brasileiro costumam ter pouca duração.
“Presente para nós mesmos, 50 jogos hoje com a camisa do Vitória. Uma marca expressiva no futebol brasileiro, porque a média de duração [dos trabalhos] é três meses e estamos aqui há dez meses. Voltamos do jeito que terminamos, dando alegria para a torcida”, celebrou.
Jair Ventura também defendeu a importância da longevidade dos treinadores e citou o trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras como exemplo de que a continuidade pode gerar resultados.
“Parece que o treinador não tem direito de trocar uma equipe por outra, mas tem direito de ser demitido. Acho que a longevidade é o melhor, é importante. Só olhar como o Palmeiras joga com Abel [Ferreira] e todos os títulos conquistados”, exemplificou.
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Nova opções e variações
O comandante ainda falou sobre as opções que ganhou com a chegada de novos jogadores ao elenco e destacou a possibilidade de fazer mudanças. Durante o duelo disputado no Barradão, Jair promoveu as estreias dos argentinos Pochettino e Brítez, além de ter relacionado Walace. Os três foram contratados recentemente pelo clube.
“Hoje conseguimos voltar com a mesma equipe que jogou a final [Copa do Nordeste], até mesmo o Jamerson na direita. Com novas peças ganhamos alternativas, o Brítez jogou de lateral no segundo tempo", relembrou.
"Essa variedade me dá opções para usar, e a longevidade me dá confiança para fazer essas mudanças. É uma dor de cabeça boa ter atletas qualificados em todas as posições”, elogiou".