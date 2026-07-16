Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Com gol de Kayzer, Vitória vence o Vasco e faz nova vítima no Barradão

Leão da Barra derrotou o time carioca nesta quinta-feira, 16

João Grassi
Por
| Atualizada em
Renato Kayzer marcou o gol da vitória sobre o Vasco
Renato Kayzer marcou o gol da vitória sobre o Vasco - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O retorno do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo trouxe de volta a força do Esporte Clube Vitória no Barradão. O Rubro-Negro venceu o Vasco da Gama por 1 a 0 nesta quinta-feira, 16, em Salvador. O duelo foi válido pela 19ª rodada.

Após um primeiro tempo sem gols, o Vitória saiu na frente do placar aos 24 minutos da segunda etapa. Renato Kayzer, que entrou no decorrer do jogo na vaga de Renê, aproveitou roubada de bola de Diego Tarzia na saída de jogo vascaína e ficou de frente com o goleiro Léo Jardim. O atacante bateu no canto e marcou: 1 a 0.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Embalado pela torcida rubro-negra, o Leão da Barra controlou o restante da partida e garantiu sua sétima vitória no Campeonato Brasileiro, todas elas conquistadas em casa. A equipe baiana conquistou 22 dos 27 pontos disputados em casa, mantendo sua grande campanha como mandante.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Titular do Vitória sente dores e é substituído no primeiro tempo
Titular do Vitória sente dores e é substituído no primeiro tempo imagem

E.C.VITÓRIA

Vitória relaciona reforços para jogo contra o Vasco; veja lista
Vitória relaciona reforços para jogo contra o Vasco; veja lista imagem

FÁBRICA DE TALENTOS

Filho de ex-Bahia, joia de 15 anos do Vitória brilha como artilheiro
Filho de ex-Bahia, joia de 15 anos do Vitória brilha como artilheiro imagem

Classificação e próximo compromisso

Com o resultado positivo, o Vitória agora soma 25 pontos e ocupa, até o momento, a 10ª posição na classificação. O Vasco, por outro lado, se mantém com 20 pontos e é o 17º colocado na tabela.

A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura volta a jogar contra o Botafogo, em jogo atrasado da 4ª rodada da Série A. O compromisso está marcado para a próxima quinta-feira, 23, às 19h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Time do Vitória
Time do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x0 Vasco da Gama

Campeonato Brasileiro - 19ª rodada

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 16/07/2026 (quinta-feira)

Horário: 19h30

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Rafael Tadeu Alves de Souza (ambos de SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: -

Gols: Renato Kayzer (Vitória)

Público: 20.112 pessoas

Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor (Pochettino) e Martínez; Tarzia (Fabri), Erick (Marinho) e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê), Rojas (Andrés Gómez), Adson (Hinestroza) e Nuno Moreira (David); Spinelli (Brenner). Técnico: Pedro Emanuel.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas