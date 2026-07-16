E.C.VITÓRIA
Com gol de Kayzer, Vitória vence o Vasco e faz nova vítima no Barradão
Leão da Barra derrotou o time carioca nesta quinta-feira, 16
O retorno do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo trouxe de volta a força do Esporte Clube Vitória no Barradão. O Rubro-Negro venceu o Vasco da Gama por 1 a 0 nesta quinta-feira, 16, em Salvador. O duelo foi válido pela 19ª rodada.
Após um primeiro tempo sem gols, o Vitória saiu na frente do placar aos 24 minutos da segunda etapa. Renato Kayzer, que entrou no decorrer do jogo na vaga de Renê, aproveitou roubada de bola de Diego Tarzia na saída de jogo vascaína e ficou de frente com o goleiro Léo Jardim. O atacante bateu no canto e marcou: 1 a 0.
Embalado pela torcida rubro-negra, o Leão da Barra controlou o restante da partida e garantiu sua sétima vitória no Campeonato Brasileiro, todas elas conquistadas em casa. A equipe baiana conquistou 22 dos 27 pontos disputados em casa, mantendo sua grande campanha como mandante.
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Classificação e próximo compromisso
Com o resultado positivo, o Vitória agora soma 25 pontos e ocupa, até o momento, a 10ª posição na classificação. O Vasco, por outro lado, se mantém com 20 pontos e é o 17º colocado na tabela.
A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura volta a jogar contra o Botafogo, em jogo atrasado da 4ª rodada da Série A. O compromisso está marcado para a próxima quinta-feira, 23, às 19h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
FICHA TÉCNICA
Vitória 1x0 Vasco da Gama
Campeonato Brasileiro - 19ª rodada
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Data: 16/07/2026 (quinta-feira)
Horário: 19h30
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Rafael Tadeu Alves de Souza (ambos de SP)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Cartões amarelos: -
Gols: Renato Kayzer (Vitória)
Público: 20.112 pessoas
Escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor (Pochettino) e Martínez; Tarzia (Fabri), Erick (Marinho) e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê), Rojas (Andrés Gómez), Adson (Hinestroza) e Nuno Moreira (David); Spinelli (Brenner). Técnico: Pedro Emanuel.