E.C.VITÓRIA
Vitória relaciona reforços para jogo contra o Vasco; veja lista
Leão da Barra entra em campo às 19h30 desta quinta, 16
O Esporte Clube Vitória terá novidades na lista de relacionados para o jogo contra o Vasco, nesta quinta-feira, 16, no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão Série A.
O técnico Jair Ventura relacionou 24 atletas para o retorno do Campeonato Brasileiro, incluindo três reforços contratados recentemente: o meia Pochettino, o zagueiro Brítez e o volante Walace.
Além deles, a relação de jogadores conta com o jovem Hiago Fernandes, que acaba de subir do Sub-20 para a equipe profissional. Quem retorna ao grupo também é o lateral-direito Mateus Silva, recuperado de lesão.
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Relacionados do Vitória
- Goleiros: Lucas Arcanjo e Yuri;
- Laterais: Jamerson, Mateus Silva e Ramon;
- Zagueiros: Brítez, Cacá e Luan Cândido;
- Meio-campistas: Baralhas, Edenilson, Hiago, Martínez, Matheuzinho, Tarzia, Pochettino, Walace, Wendell e Zé Vitor;
- Atacantes: Erick, Fabri, Marinho, Osvaldo, Renê e Renato Kayzer.
Escalação
O treinador Jair Ventura escalou o Vitória para enfrentar o time carioca com Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Erick, Tarzia e Renê.