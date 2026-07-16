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E.C.VITÓRIA

Vitória relaciona reforços para jogo contra o Vasco; veja lista

Leão da Barra entra em campo às 19h30 desta quinta, 16

João Grassi
Por
| Atualizada em
Jair Ventura comanda treino do Vitória
Jair Ventura comanda treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória terá novidades na lista de relacionados para o jogo contra o Vasco, nesta quinta-feira, 16, no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão Série A.

O técnico Jair Ventura relacionou 24 atletas para o retorno do Campeonato Brasileiro, incluindo três reforços contratados recentemente: o meia Pochettino, o zagueiro Brítez e o volante Walace.

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Além deles, a relação de jogadores conta com o jovem Hiago Fernandes, que acaba de subir do Sub-20 para a equipe profissional. Quem retorna ao grupo também é o lateral-direito Mateus Silva, recuperado de lesão.

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Relacionados do Vitória

  • Goleiros: Lucas Arcanjo e Yuri;
  • Laterais: Jamerson, Mateus Silva e Ramon;
  • Zagueiros: Brítez, Cacá e Luan Cândido;
  • Meio-campistas: Baralhas, Edenilson, Hiago, Martínez, Matheuzinho, Tarzia, Pochettino, Walace, Wendell e Zé Vitor;
  • Atacantes: Erick, Fabri, Marinho, Osvaldo, Renê e Renato Kayzer.
Relacionados do Vitória
Relacionados do Vitória - Foto: Divulgação | EC Vitória

Escalação

O treinador Jair Ventura escalou o Vitória para enfrentar o time carioca com Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Erick, Tarzia e Renê.

Escalação do Vitória
Escalação do Vitória - Foto: Divulgação | EC Vitória
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