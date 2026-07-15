Renato Kayzer projeta ano de "conquistas maiores" para o Vitória

Após a classificação diante do Flamengo e a conquista da Copa do Nordeste, os próximos desafios do Esporte Clube Vitória são o duelo com o Athletico nas oitavas de final da Copa do Brasil e a busca pela melhor classificação possível no Brasileirão. Um dos principais jogadores ofensivos do elenco, Renato Kayzer mira brigar na parte de cima da tabela e chegar o mais longe possível no principal mata-mata do futebol nacional.

Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, Kayzer projetou as competições que o Vitória ainda disputa na temporada. Apesar de reconhecer a dificuldade dos enfrentamentos, ele vê com bons olhos a possibilidade do Leão da Barra “conquistar coisas maiores” em 2026, como uma vaga em alguma das competições sul-americanas de 2027.

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“Um campeonato muito nivelado. A gente sabe da dificuldade do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo muitas equipes. A gente vem fazendo um grande campeonato, temos que manter essa solidez no Brasileirão, sabemos da dificuldade. Competição de muita qualidade, além de muitas viagens”, projetou Kayzer.

Se Deus quiser, vamos fazer um segundo turno melhor ainda e conquistar coisas maiores esse ano. Renato Kayzer - Atacante do Vitória

Renato Kayzer, inclusive, já jogou no time paranaense e alertou para o espírito copeiro do seu ex-clube, onde acumula títulos e campanhas expressivas. Experiente, o atleta de 30 anos confia na força da torcida rubro-negra para fazer um grande jogo no Barradão, no próximo dia 3 de agosto.

“A Copa do Brasil é uma competição muito importante, traz uma visibilidade muito grande dentro do país e ajuda na parte financeira do clube. A gente sabe que o Athletico é um time muito copeiro. Joguei lá e fui campeão da Copa Sul-Americana, cheguei numa final de Copa do Brasil. É uma equipe muito difícil de ser batida no Paraná, temos que fazer o nosso melhor”, alertou.

“Apesar do jogo no Barradão ser numa segunda-feira, isso não vai ser problema para o nosso torcedor. Eles sempre correspondem da melhor maneira possível, nos ajudando, nos apoiando. Dessa vez não será diferente”, garantiu o atacante.

Intertemporada e chegada de reforços

O fim do Nordestão também marcou o início da paralisação do futebol para as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Renato Kayzer avaliou positivamente essa pausa e citou a importância do período de descanso e treinamentos, além da chegada de novos atletas para o plantel rubro-negro.

“Muitos jogadores estavam jogando no sacrifício, inclusive eu tive problemas alguns físicos no começo do ano. Foi boa essa pausa para voltar aos treinamentos, fazer uma intertemporada boa. Nosso time vem dando uma encorpada, novos jogadores chegando que vão acrescentar”, pontuou.

Renato Kayzer durante entrevista ao portal A TARDE - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Durante a janela de transferências, o Vitória acertou a chegada de reforços importantes: o lateral-direito Fabiano, o volante Walace, o zagueiro Brítez e o meia Pochettino. Os dois últimos, inclusive, foram companheiros de Kayzer no Fortaleza.

“São jogadores que estão chegando do Fortaleza, que eu já tive o prazer de trabalhar junto. São jogadores de qualidade. Quando eles chegam a gente passa como funcionam as coisas aqui no Vitória, como o pessoal gosta, como a torcida gosta. Eles vão se ambientar rápido", disse Kayzer.

"Temos também o Martínez, Osvaldo, Marinho. Eles vão aprender rápido sobre como é vestir a camisa do Vitória e vão nos ajudar muito”, projetou o centroavante.