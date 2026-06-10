E.C.VITÓRIA
Artilheiro do Vitória, Kayzer nunca marcou tantos gols por outro clube
Atacante atingiu marca pessoal importante após marcar na decisão da Copa do Nordeste
Jogador que é peça fundamental para o clube, Renato Kayzer conquistou sua primeira taça pelo Esporte Clube Vitória com o título da Copa do Nordeste 2026. Para além da sua importância na campanha, o atacante também atingiu uma marca pessoal relevante.
Após concretizar a virada de 2 a 1 sobre o Fortaleza, na partida de volta das finais do Nordestão, Kayzer chegou aos 21 gols pelo Vitória. Esta é a melhor marca do camisa 79 por qualquer clube que defendeu na carreira.
A média de gols pelo Leão da Barra é a segunda maior na carreira de Kayzer, com números inferiores apenas a de sua curta passagem no Tupi. Veja abaixo a estatística completa:
Gols de Renato Kayzer por cada clube
- Vitória: 21 gols em 55 partidas
- Athletico: 20 gols em 82 partidas
- Atlético-GO: 17 gols em 49 partidas
- Fortaleza: 11 gols em 67 partidas
- Criciúma: 5 gols em 20 partidas
- Tupi: 5 gols em 11 partidas
- Daejeon Hana Citizen: 4 gols em 13 partidas
- Ferroviária: 3 gols em 20 partidas
- Chapecoense: 1 gol em 14 partidas
Além de terminado como artilheiro da competição, Renato Kayzer é também o principal marcador do elenco-negro na temporada, com 12 gols em 2026. Mesmo por vezes iniciando jogos no banco de reservas, o centroavante segue sendo decisivo.
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Gols decisivos na Copa do Nordeste
O título do Vitória na Copa do Nordeste passa muito pela atuação de Renato Kayzer, que anotou cinco gols apenas no mata-mata. Além disso, entre esses tentos, dois foram marcados nas finais do torneio.
Renato Kayzer na Copa do Nordeste 2026
- Gol vs CRB - fase de grupos
- Gol vs Ceará - quartas de final
- 2 gols e assistência vs ABC (ida) - semifinais
- Gol vs Fortaleza (ida) - finais
- Gol vs Fortaleza (volta) - finais