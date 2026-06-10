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E.C.VITÓRIA

Artilheiro do Vitória, Kayzer nunca marcou tantos gols por outro clube

Atacante atingiu marca pessoal importante após marcar na decisão da Copa do Nordeste

João Grassi
Por
Renato Kayzer com a taça da Copa do Nordeste
Renato Kayzer com a taça da Copa do Nordeste - Foto: Yuri Couto | EC Vitória

Jogador que é peça fundamental para o clube, Renato Kayzer conquistou sua primeira taça pelo Esporte Clube Vitória com o título da Copa do Nordeste 2026. Para além da sua importância na campanha, o atacante também atingiu uma marca pessoal relevante.

Após concretizar a virada de 2 a 1 sobre o Fortaleza, na partida de volta das finais do Nordestão, Kayzer chegou aos 21 gols pelo Vitória. Esta é a melhor marca do camisa 79 por qualquer clube que defendeu na carreira.

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A média de gols pelo Leão da Barra é a segunda maior na carreira de Kayzer, com números inferiores apenas a de sua curta passagem no Tupi. Veja abaixo a estatística completa:

Gols de Renato Kayzer por cada clube

  • Vitória: 21 gols em 55 partidas
  • Athletico: 20 gols em 82 partidas
  • Atlético-GO: 17 gols em 49 partidas
  • Fortaleza: 11 gols em 67 partidas
  • Criciúma: 5 gols em 20 partidas
  • Tupi: 5 gols em 11 partidas
  • Daejeon Hana Citizen: 4 gols em 13 partidas
  • Ferroviária: 3 gols em 20 partidas
  • Chapecoense: 1 gol em 14 partidas

Além de terminado como artilheiro da competição, Renato Kayzer é também o principal marcador do elenco-negro na temporada, com 12 gols em 2026. Mesmo por vezes iniciando jogos no banco de reservas, o centroavante segue sendo decisivo.

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Gols decisivos na Copa do Nordeste

O título do Vitória na Copa do Nordeste passa muito pela atuação de Renato Kayzer, que anotou cinco gols apenas no mata-mata. Além disso, entre esses tentos, dois foram marcados nas finais do torneio.

Renato Kayzer na Copa do Nordeste 2026

  • Gol vs CRB - fase de grupos
  • Gol vs Ceará - quartas de final
  • 2 gols e assistência vs ABC (ida) - semifinais
  • Gol vs Fortaleza (ida) - finais
  • Gol vs Fortaleza (volta) - finais
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esporte clube vitória

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