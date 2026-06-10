Artilheiro do Vitória, Kayzer nunca marcou tantos gols por outro clube

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Jogador que é peça fundamental para o clube, Renato Kayzer conquistou sua primeira taça pelo Esporte Clube Vitória com o título da Copa do Nordeste 2026. Para além da sua importância na campanha, o atacante também atingiu uma marca pessoal relevante.

Após concretizar a virada de 2 a 1 sobre o Fortaleza, na partida de volta das finais do Nordestão, Kayzer chegou aos 21 gols pelo Vitória. Esta é a melhor marca do camisa 79 por qualquer clube que defendeu na carreira.

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A média de gols pelo Leão da Barra é a segunda maior na carreira de Kayzer, com números inferiores apenas a de sua curta passagem no Tupi. Veja abaixo a estatística completa:

Gols de Renato Kayzer por cada clube

Vitória : 21 gols em 55 partidas

: 21 gols em 55 partidas Athletico : 20 gols em 82 partidas

: 20 gols em 82 partidas Atlético-GO : 17 gols em 49 partidas

: 17 gols em 49 partidas Fortaleza : 11 gols em 67 partidas

: 11 gols em 67 partidas Criciúma : 5 gols em 20 partidas

: 5 gols em 20 partidas Tupi : 5 gols em 11 partidas

: 5 gols em 11 partidas Daejeon Hana Citizen : 4 gols em 13 partidas

: 4 gols em 13 partidas Ferroviária : 3 gols em 20 partidas

: 3 gols em 20 partidas Chapecoense : 1 gol em 14 partidas

Além de terminado como artilheiro da competição, Renato Kayzer é também o principal marcador do elenco-negro na temporada, com 12 gols em 2026. Mesmo por vezes iniciando jogos no banco de reservas, o centroavante segue sendo decisivo.

Gols decisivos na Copa do Nordeste

O título do Vitória na Copa do Nordeste passa muito pela atuação de Renato Kayzer, que anotou cinco gols apenas no mata-mata. Além disso, entre esses tentos, dois foram marcados nas finais do torneio.

Renato Kayzer na Copa do Nordeste 2026