Decisivo, competitivo e matador: Kayzer celebra trajetória no Vitória

Já se passaram 14 meses desde a épica estreia de Renato Kayzer pelo Esporte Clube Vitória, quando o atacante saiu do banco de reservas e marcou dois gols na virada de 2 a 1 sobre o Vasco da Gama, em oportunidade que o Leão da Barra estava com um jogador a menos e parecia em apuros. De lá para cá, o camisa 79 se tornou uma das referências ofensivas no elenco rubro-negro.

Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, Renato Kayzer falou sobre a felicidade em estar vivendo um dos melhores momentos da carreira. Neste ano, foi decisivo no título do Vitória na Copa do Nordeste 2026 ao marcar gols em todas as fases da competição regional, incluindo os dois jogos das finais.

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“A Copa do Nordeste foi um troféu que a gente merecia, fizemos um grande campeonato. Fui agraciado em poder fazer gols em todas as fases do campeonato, fase de grupos, mata-mata, nas finais. Pra mim foi um marco muito importante, ter feito tudo isso com a camisa do Vitória", iniciou Kayzer.

"A gente merecia, principalmente por tudo que a gente fez desde o ano passado, um ano muito difícil. O clube foi condecorado com um título. A gente merece também por tudo que vem fazendo esse ano”, celebrou o atacante.

Sobre a temporada passada, sua primeira pelo clube baiano, Kayzer relembrou as dificuldades e fortes emoções na briga pela permanência na Série A. Após a chegada do técnico Jair Ventura, o Vitória conseguiu se recuperar no Brasileirão e escapou do rebaixamento na última rodada, ao derrotar o São Paulo no Barradão. Neste ano, o atacante quer evitar maiores “sustos”.

“A gente viu que foi muito difícil, decidimos a permanência na Série A somente na última partida do campeonato. Foi muito emocionante, mas um pouco doloroso pela questão de não termos conseguido firmar uma sequência de vitórias no ano passado. Foi diferente desse ano, que estamos fazendo um campeonato mais sólido. Eu acho que esse ano temos que fazer diferente, bem melhor que no ano passado, para não levarmos sustos”, relembrou.

Importância do futebol para Kayzer

Conhecido por seu perfil emotivo e engajado, Renato Kayzer falou sobre seu “amor” pelo futebol e o quanto o esporte transformou sua vida. Ele se definiu como uma “pessoa competitiva” e que não aceita derrotas.

“Sou uma pessoa muito competitiva. Todos que trabalham e já trabalharam comigo sabem como eu sou emotivo dentro dos clubes que jogo. Não gosto de perder. Acho que todos são assim, mas, como eu vivo o futebol desde os 9 anos de idade, isso aflora mais em mim", afirmou.

Eu tenho isso desde criança. Agradeço por ter essa vontade, porque o futebol mudou minha vida. Esse é o amor que eu tenho e sempre vou ter pelo futebol. Renato Kayzer - Atacante do Vitória

Renato Kayzer durante entrevista ao portal A TARDE - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

O atacante de 30 anos também comentou sobre a identificação criada com o Vitória, clube em que mais marcou gols na carreira. Em 2022, o centroavante sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles e chegou a cogitar aposentadoria, mas deu a volta por cima.

“Um clube que eu me sinto em casa, me sinto feliz. Graças a Deus, venho desempenhando um bom papel, voltando à minha melhor forma depois da cirurgia [tendão de Aquiles] que fiz, uma lesão séria. A Copa do Nordeste que conquistamos foi importante, não só para o clube, mas para o meu desempenho. Voltei a jogar em alto nível depois de uma lesão séria", celebrou.