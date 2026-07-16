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E.C.VITÓRIA

Joia da base é novidade entre relacionados do Vitória contra o Vasco

Rubro-Negro Baiano entra em campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, 16, às 19h30

Gustavo Nascimento
Por
Hiago Fernandes Costa tem sido um dos destaques da equipe sub-20 do Vitória
Hiago Fernandes Costa tem sido um dos destaques da equipe sub-20 do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após a pausa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo de 2026, o Vitória retorna ao Barradão nesta quinta-feira, 16, para enfrentar o Vasco. A principal novidade entre os relacionados pelo técnico Jair Ventura para o jogo é o meia Hiago Fernandes Costa, cria da base do Leão da Barra.

Essa é a primeira vez que o jogador de 20 anos é relacionado para uma partida da equipe profissional.

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Em 2026, Hiago atuou em 10 partidas no Brasileirão sub-20, com dois gols e uma assistência. Ainda neste ano, ele também fez parte da campanha do Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior, atuando em três jogos e balançando as redes uma vez.

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O jogador assinou nesta semana seu primeiro contrato profissional com o clube, válido até junho de 2029.

Retorno do Leão

O Vitória fará nesta quinta-feira a sua primeira partida oficial desde o dia 6 de junho, quando o clube disputou o segundo jogo da final da Copa do Nordeste, contra o Fortaleza.

Durante a pausa para a Copa do Mundo, o clube fez somente um jogo-treino, contra a equipe do Redenção, no ultimo sábado, 11. O duelo terminou com uma vitória do Vitória por 9 a 0.

A partida desta quinta-feira, no entanto, vale muito para o Rubro-Negro Baiano, que tem 22 pontos no Campeonato Brasileiro, dois a mais que o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O confronto é válido pela 19ª rodada da competição.

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