Bahia fecha acordo com multinacional para patrocínio no futebol

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O Esporte Clube Bahia SAF anunciou nesta quinta-feira, 16, a BASF como nova patrocinadora e parceira exclusiva das Mulheres de Aço, equipe feminina do Tricolor. A empresa passa a integrar o projeto do futebol feminino do clube e reforça o investimento na modalidade.

Bahia fecha primeiro patrocínio via Lei de Incentivo ao Esporte



A parceria marca o primeiro patrocínio captado pelo Bahia por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e transforma a BASF no segundo patrocinador exclusivo do futebol feminino tricolor. Segundo o clube, a escolha da empresa em apoiar as Mulheres de Aço reforça o reconhecimento da força e do potencial da modalidade.

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Bahia anuncia BASF como patrocinadora exclusiva do futebol feminino - Foto: Divulgação/EC Bahia

A chegada da multinacional química também está alinhada aos projetos de desenvolvimento de mulheres por meio do esporte, com foco na formação de talentos, cidadania e geração de oportunidades.





BASF terá marca exposta em ações do Bahia



A marca da BASF estará presente em propriedades do Bahia, como placas do estádio e do centro de treinamento, além de backdrops e outras ativações de marketing. O acordo também prevê ações de relacionamento, experiências para torcedores, hospitalidade e iniciativas voltadas para negócios.



A parceria entre Bahia e BASF tem como base valores compartilhados pelas duas instituições, como inovação, desenvolvimento sustentável, inclusão e transformação social. O patrocínio também amplia a atuação da empresa no estado da Bahia, onde está localizado o Complexo Acrílico da BASF, em Camaçari, uma das principais unidades globais da companhia.