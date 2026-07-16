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MULHERES DE AÇO

Bahia fecha acordo com multinacional para patrocínio no futebol

Parceria com gigante mundial reforça crescimento do futebol feminino

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
A parceria é a primeira captada pelo clube via Lei de Incentivo ao Esporte e reforça o projeto do futebol feminino tricolor
A parceria é a primeira captada pelo clube via Lei de Incentivo ao Esporte e reforça o projeto do futebol feminino tricolor - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia SAF anunciou nesta quinta-feira, 16, a BASF como nova patrocinadora e parceira exclusiva das Mulheres de Aço, equipe feminina do Tricolor. A empresa passa a integrar o projeto do futebol feminino do clube e reforça o investimento na modalidade.

Bahia fecha primeiro patrocínio via Lei de Incentivo ao Esporte


A parceria marca o primeiro patrocínio captado pelo Bahia por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e transforma a BASF no segundo patrocinador exclusivo do futebol feminino tricolor. Segundo o clube, a escolha da empresa em apoiar as Mulheres de Aço reforça o reconhecimento da força e do potencial da modalidade.

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Bahia anuncia BASF como patrocinadora exclusiva do futebol feminino
Bahia anuncia BASF como patrocinadora exclusiva do futebol feminino - Foto: Divulgação/EC Bahia

A chegada da multinacional química também está alinhada aos projetos de desenvolvimento de mulheres por meio do esporte, com foco na formação de talentos, cidadania e geração de oportunidades.

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BASF terá marca exposta em ações do Bahia


A marca da BASF estará presente em propriedades do Bahia, como placas do estádio e do centro de treinamento, além de backdrops e outras ativações de marketing. O acordo também prevê ações de relacionamento, experiências para torcedores, hospitalidade e iniciativas voltadas para negócios.


A parceria entre Bahia e BASF tem como base valores compartilhados pelas duas instituições, como inovação, desenvolvimento sustentável, inclusão e transformação social. O patrocínio também amplia a atuação da empresa no estado da Bahia, onde está localizado o Complexo Acrílico da BASF, em Camaçari, uma das principais unidades globais da companhia.

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Esporte Clube Bahia Mulheres de Aço

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