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DE VOLTA

Joia do Bahia volta após treinos com a Seleção e vira opção contra a Chape

Kauê Furquim voltou após período de atividades com o Sub-17 do Brasil

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Kauê Furquim está de volta ao Bahia após um período de treinos com a Seleção Brasileira Sub-17
Kauê Furquim está de volta ao Bahia após um período de treinos com a Seleção Brasileira Sub-17 - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Após um período de treinos com a Seleção Brasileira Sub-17, Kauê Furquim está novamente integrado ao elenco profissional do Esporte Clube Bahia.

A joia da base tricolor se reapresentou ao técnico Rogério Ceni e participou normalmente das atividades realizadas nesta quarta-feira, 15, no CT Evaristo de Macedo.

O atacante permaneceu com a delegação brasileira um período de observação e preparação com a equipe Sub-17 do Brasil entre os dias 5 e 12 de julho, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O trabalho faz parte da preparação da Seleção para o Mundial da categoria, que será disputado em novembro, no Catar.

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Atacante vira opção contra a Chapecoense

De volta ao clube, o Pivete de Aço surge como mais uma alternativa para Rogério Ceni no retorno do Bahia ao calendário oficial. O Tricolor enfrenta a Chapecoense nesta sexta-feira, 17, pelo Campeonato Brasileiro, em partida atrasada válida pela 4ª rodada da competição.

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Além de Kauê Furquim, o treinador também poderá contar com outros jogadores que voltaram a treinar normalmente durante a semana e podem ser opções para o confronto na Arena Fonte Nova: Éverton Ribeiro, Iago Borduchi e Kike Olivera.

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