Intertemporada do Bahia na Copa: saídas, chegadas e os bastidores do elenco

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Após mais de um mês da última partida oficial — mais precisamente 48 dias —, o Esporte Clube Bahia volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, 17, às 19h30, contra a Chapecoense, em partida atrasada válida pela 4ª rodada da competição, na Arena Fonte Nova.

O longo período sem jogos se deve à paralisação do calendário do futebol brasileiro em razão da realização da Copa do Mundo de 2026, que chega ao fim neste domingo, 19.

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Durante o Mundial, o Bahia concedeu um período de recesso aos atletas, movimentou o mercado da bola com novas contratações e saídas no elenco tricolor, renovou o contrato de alguns jogadores e retornou aos trabalhos com amistosos preparatórios visando à retomada oficial da temporada.

Relembre como foi a intertemporada do Bahia

Mercado da bola

Durante a paralisação do calendário, o Bahia realizou três contratações e promoveu a saída de outros quatro jogadores do elenco.

Chegadas

Alejo Véliz (atacante)

Marco Moreno (zagueiro)

Guido Herrera (goleiro)



Saídas

João Paulo (goleiro)

Gabriel Xavier (zagueiro)

Gilberto (lateral-direito)

Marcos Felipe (goleiro)



Negociação frustrada

Gabriel Pec (atacante)



O Bahia demonstrou interesse na contratação de Gabriel Pec e chegou a apresentar propostas ao Los Angeles Galaxy. No entanto, o Esquadrão não pretendia “cometer loucuras” financeiras para fechar com o atacante, conforme apurado pelo portal A TARDE.



Dessa forma, apesar do interesse tricolor, o Bahia acabou ficando atrás na disputa pelo jogador, que acertou sua transferência para o Cruzeiro.



Renovações no elenco

Também durante a realização da Copa do Mundo, o Bahia renovou o contrato de dois jogadores do elenco: Nico Acevedo e Marcos Victor.

O volante uruguaio teve seu vínculo estendido até o fim de 2031, enquanto o zagueiro — que ganhou espaço para atuar como lateral-direito — ampliou seu contrato até o final de 2029.

Amistosos para recondicionamento físico do elenco

Após pouco mais de 20 dias de recesso, o Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo no dia 22 de junho e iniciou a preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro, que contou com dois amistosos preparatórios.

No dia 4 de julho, o Tricolor de Aço recebeu o Montevideo City Torque, do Uruguai, clube que faz parte do Grupo City, na Arena Fonte Nova, e venceu por 4 a 1, de virada. Os gols do amistoso foram marcados por Nestor (duas vezes), Everaldo e Willian José, enquanto Luka Andrade descontou para a equipe uruguaia.

Já no último domingo, 12, foi a vez de o Bahia enfrentar o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro. No duelo, o Esquadrão foi derrotado por 2 a 0, em uma partida marcada pelas reclamações do técnico Rogério Ceni em razão de decisões da arbitragem.

Retorno ao calendário oficial

Agora, após o período de descanso, mudanças no elenco com chegadas e saídas, renovações contratuais e amistosos para elevar o nível de preparação física do grupo, o Bahia volta a disputar uma partida oficial nesta sexta-feira, diante da Chapecoense.

O confronto marcará o primeiro compromisso oficial do Tricolor de Aço no segundo semestre da temporada.



Relembre a situação do Bahia no Campeonato Brasileiro

Atualmente, o Esquadrão ocupa a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos conquistados, quatro a menos que o Athletico, primeira equipe dentro do G-4.

No entanto, o Tricolor de Aço possui um jogo a menos em relação ao adversário paranaense — justamente a partida atrasada contra a Chapecoense.