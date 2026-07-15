RETORNO DO BRASILEIRÃO
Intertemporada do Bahia na Copa: saídas, chegadas e os bastidores do elenco
Bahia volta a campo contra a Chapecoense nesta sexta-feira
Após mais de um mês da última partida oficial — mais precisamente 48 dias —, o Esporte Clube Bahia volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, 17, às 19h30, contra a Chapecoense, em partida atrasada válida pela 4ª rodada da competição, na Arena Fonte Nova.
O longo período sem jogos se deve à paralisação do calendário do futebol brasileiro em razão da realização da Copa do Mundo de 2026, que chega ao fim neste domingo, 19.
Durante o Mundial, o Bahia concedeu um período de recesso aos atletas, movimentou o mercado da bola com novas contratações e saídas no elenco tricolor, renovou o contrato de alguns jogadores e retornou aos trabalhos com amistosos preparatórios visando à retomada oficial da temporada.
Relembre como foi a intertemporada do Bahia
Mercado da bola
Durante a paralisação do calendário, o Bahia realizou três contratações e promoveu a saída de outros quatro jogadores do elenco.
Chegadas
- Alejo Véliz (atacante)
- Marco Moreno (zagueiro)
- Guido Herrera (goleiro)
Saídas
- João Paulo (goleiro)
- Gabriel Xavier (zagueiro)
- Gilberto (lateral-direito)
- Marcos Felipe (goleiro)
Negociação frustrada
- Gabriel Pec (atacante)
O Bahia demonstrou interesse na contratação de Gabriel Pec e chegou a apresentar propostas ao Los Angeles Galaxy. No entanto, o Esquadrão não pretendia “cometer loucuras” financeiras para fechar com o atacante, conforme apurado pelo portal A TARDE.
Dessa forma, apesar do interesse tricolor, o Bahia acabou ficando atrás na disputa pelo jogador, que acertou sua transferência para o Cruzeiro.
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Renovações no elenco
Também durante a realização da Copa do Mundo, o Bahia renovou o contrato de dois jogadores do elenco: Nico Acevedo e Marcos Victor.
O volante uruguaio teve seu vínculo estendido até o fim de 2031, enquanto o zagueiro — que ganhou espaço para atuar como lateral-direito — ampliou seu contrato até o final de 2029.
Amistosos para recondicionamento físico do elenco
Após pouco mais de 20 dias de recesso, o Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo no dia 22 de junho e iniciou a preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro, que contou com dois amistosos preparatórios.
No dia 4 de julho, o Tricolor de Aço recebeu o Montevideo City Torque, do Uruguai, clube que faz parte do Grupo City, na Arena Fonte Nova, e venceu por 4 a 1, de virada. Os gols do amistoso foram marcados por Nestor (duas vezes), Everaldo e Willian José, enquanto Luka Andrade descontou para a equipe uruguaia.
Já no último domingo, 12, foi a vez de o Bahia enfrentar o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro. No duelo, o Esquadrão foi derrotado por 2 a 0, em uma partida marcada pelas reclamações do técnico Rogério Ceni em razão de decisões da arbitragem.
Retorno ao calendário oficial
Agora, após o período de descanso, mudanças no elenco com chegadas e saídas, renovações contratuais e amistosos para elevar o nível de preparação física do grupo, o Bahia volta a disputar uma partida oficial nesta sexta-feira, diante da Chapecoense.
O confronto marcará o primeiro compromisso oficial do Tricolor de Aço no segundo semestre da temporada.
Relembre a situação do Bahia no Campeonato Brasileiro
Atualmente, o Esquadrão ocupa a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos conquistados, quatro a menos que o Athletico, primeira equipe dentro do G-4.
No entanto, o Tricolor de Aço possui um jogo a menos em relação ao adversário paranaense — justamente a partida atrasada contra a Chapecoense.