Bahia x Chapecoense: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

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A pausa para a Copa do Mundo deixou saudades, e os frequentadores da Arena Fonte Nova vão matar nesta sexta-feira, 17, às 19h30, com Bahia e Chapecoense se enfrentando em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Bahia?

Atualmente, o Esquadrão ocupa a sexta colocação da Série A, com 26 pontos. A diferença para o Athletico-PR, primeiro time dentro do G-4, é de quatro pontos.

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O Bahia, no entanto, tem um jogo a menos que a equipe paranaense, justamente o compromisso atrasado contra a Chapecoense. Assim, uma vitória na Fonte Nova reduziria a distância para a zona de classificação direta à Libertadores.

Antes da retomada do Brasileirão, o time de Rogério Ceni disputou dois amistosos. Venceu o Montevideo City Torque por 4 a 1, de virada, na Arena Fonte Nova, e depois enfrentou o Fluminense no Maracanã.

Como chega a Chapecoense?

Do outro lado, a Chapecoense é a lanterna absoluta da tabela, ocupando a 20ª posição, com cadeira cativa na zona de rebaixamento e apenas nove pontos acumulados até aqui, tendo perdido quatro dos últimos cinco jogos.



Transmissão

Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick; Sanabria, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Chapecoense: Anderson, Everton, Rafael Thyere, Kauan Faria, Bruno Pacheco; Bruno Matias, João Vitor, Max; Ênio, Marcinho e Bolasie. Técnico: Rafael Lacerda.

Palpites

Daniel Genonadio: Bahia 1x1 Chapecoense

Bahia 1x1 Chapecoense Téo Mazzoni: Bahia 2x1 Chapecoense

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli (SP)

Daniel Paulo Ziolli (SP) Assistente 2: Luis Carlos de França Costa (RN)

Luis Carlos de França Costa (RN) Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

Leonardo Willers Lorenzatto (MT) VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Reforços do Bahia

Rogério Ceni poderá contar novamente com Everton Ribeiro, Kike Olivera e Iago Borduchi. Os três não participaram dos amistosos contra Montevideo City Torque e Fluminense, mas avançaram na recuperação física e devem ficar à disposição para o primeiro compromisso oficial do segundo semestre.

O Bahia, no entanto, não poderá utilizar Guido Herrera, Marco Moreno e Alejo Véliz. Como os três foram contratados de clubes estrangeiros, só poderão ser registrados no Boletim Informativo Diário da CBF após a abertura da janela internacional, marcada para 20 de julho.