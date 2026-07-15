E.C.VITÓRIA
Reforços e desfalques do Vitória: saiba quem joga contra o Vasco
Leão da Barra enfrenta o time carioca nesta quinta-feira, 16
Com direito a novidades, o Esporte Clube Vitória vai protagonizar o retorno dos jogos do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro terá reforços e desfalques certos para enfrentar o Vasco, primeiro adversário após a pausa para a Copa do Mundo, nesta quinta-feira, 16.
O Vitória oficializou a chegada de quatro reforços: o meia Tomás Pochettino, o zagueiro Emanuel Brítez, o volante Walace e o lateral-direito Fabiano. Entre eles, apenas o defensor emprestado pelo Moreirense não fica à disposição da comissão técnica.
Fabiano já está apto fisicamente, mas ainda não foi regularizado por ter sido envolvido em uma transferência internacional. A janela para este tipo de operações só será aberta na próxima segunda-feira, 20. Os demais contratados tiveram contratos publicados no BID e podem jogar normalmente.
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Desfalques e retornos do Vitória
Atletas que sofreram lesões graves, os zagueiros Camutanga e Edu, além do volante Dudu, deram continuidade aos seus tratamentos durante a intertemporada e seguem fora de combate. Outro desfalque é o volante Caíque, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Por outro lado, um jogador que pode ser relacionado é o lateral-direito Mateus Silva, que passou cerca de quatro meses em recuperação de lesão muscular. Ele já treina normalmente, mas não deve iniciar entre os titulares.
Escalação
Com isso, o técnico Jair Ventura deve escalar o Leão da Barra da seguinte forma: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê.
O Vitória enfrenta o Vasco da Gama às 19h30 desta quinta-feira, no Barradão, em Salvador. O duelo é válido pela 19ª rodada do Brasileirão Série A.