Reforços e desfalques do Vitória: saiba quem joga contra o Vasco

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Com direito a novidades, o Esporte Clube Vitória vai protagonizar o retorno dos jogos do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro terá reforços e desfalques certos para enfrentar o Vasco, primeiro adversário após a pausa para a Copa do Mundo, nesta quinta-feira, 16.

O Vitória oficializou a chegada de quatro reforços: o meia Tomás Pochettino, o zagueiro Emanuel Brítez, o volante Walace e o lateral-direito Fabiano. Entre eles, apenas o defensor emprestado pelo Moreirense não fica à disposição da comissão técnica.

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Fabiano já está apto fisicamente, mas ainda não foi regularizado por ter sido envolvido em uma transferência internacional. A janela para este tipo de operações só será aberta na próxima segunda-feira, 20. Os demais contratados tiveram contratos publicados no BID e podem jogar normalmente.

Desfalques e retornos do Vitória

Atletas que sofreram lesões graves, os zagueiros Camutanga e Edu, além do volante Dudu, deram continuidade aos seus tratamentos durante a intertemporada e seguem fora de combate. Outro desfalque é o volante Caíque, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, um jogador que pode ser relacionado é o lateral-direito Mateus Silva, que passou cerca de quatro meses em recuperação de lesão muscular. Ele já treina normalmente, mas não deve iniciar entre os titulares.

Mateus Silva em treino no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Escalação

Com isso, o técnico Jair Ventura deve escalar o Leão da Barra da seguinte forma: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê.

O Vitória enfrenta o Vasco da Gama às 19h30 desta quinta-feira, no Barradão, em Salvador. O duelo é válido pela 19ª rodada do Brasileirão Série A.