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E.C.VITÓRIA

Vitória cede virada e perde em casa para o São Paulo no Sub-17

Leãozinho venceu apenas uma partida no Brasileirão da categoria

João Grassi
Por
Time Sub-17 do Vitória
Time Sub-17 do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória recebeu o São Paulo em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Nesta terça-feira, 14, o Leãozinho foi derrotado por 3 a 1 no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador.

O Vitória chegou a estar vencendo por 1 a 0, com gol de Erick Kauã. No entanto, o time baiano foi vazado três vezes no segundo tempo e cedeu a virada. O zagueiro Geovane Pedro ainda foi expulso por receber dois cartões amarelos.

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Para o duelo, o técnico Jeanderson Santana escalou sua equipe assim: Mateus Pedro; Hugo Furtado, Geovane Pedro, Silas e Cauan Henrique; Luis Gustavo, Yarlen e Júlio Cesar; Ygor Luan (Ruanderson), Erick Kauã (João Gabriel) e Pietro (Jorginho).

Classificação e próximo compromisso

Com a derrota, o Vitória segue na 19ª posição do Brasileirão Sub-17, com três pontos. O Rubro-Negro venceu apenas uma partida e perdeu as outras sete disputadas na competição.

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O próximo compromisso da equipe baiana será diante do Juventude, no Homero Soldatelli (RS), pela 9ª rodada da competição. O jogo acontecerá na terça-feira, 21, às 15h.

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esporte clube vitória

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