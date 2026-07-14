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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

NOVO DESTINO

Zagueiro emprestado pelo Vitória tem contrato rescindido e deixa clube

Jogador tinha contrato de empréstimo até o final da temporada

Lucas Vilas Boas
Por
Zé Marcos em treino pelo Sport
Zé Marcos em treino pelo Sport - Foto: Divulgação | Sport

Emprestado pelo Vitória ao Sport até o final da temporada, o zagueiro Zé Marcos teve seu contrato rescindido pelo clube pernambucano. Contratado no início de 2025 pelo Leão da Barra, o defensor tem contrato até o final de 2027 com o time baiano.

O jogador chegou ao Rubro-Negro da Ilha do Retiro em fevereiro deste ano, e jogou 20 partidas, sendo 18 como titular. Ele chegou a iniciar entre os 11 iniciais em dez partidas consecutivas, mas ficou no banco de reservas no último compromisso do Sport, contra o Botafogo-SP, na última sexta-feira, 10.

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Veja o comunicado do Sport

"O Sport Club do Recife comunica a rescisão contratual com o zagueiro Zé Marcos. O atleta já se despediu do elenco e da comissão técnica, não fazendo mais parte do plantel rubro-negro. Agradecemos ao jogador pelos serviços prestados durante sua passagem pelo clube e desejamos muito sucesso nos próximos desafios de sua carreira", diz a nota publicada pelo Sport Club do Recife.

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Zé Marcos tem 44 partidas com a camisa do Vitória, um gol e duas assistências distribuídas entre 2024 e 2025. Ele também soma passagens Juventude, Criciúma e Avaí, além de clubes da Sérvia e Montenegro.

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