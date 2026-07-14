Pochettino revela motivo que o fez escolher o Vitória

O meio-campista Tomás Pochettino foi apresentado oficialmente pelo Esporte Clube Vitória nesta terça-feira, 14, e revelou os motivos que o levaram a aceitar o projeto rubro-negro para a sequência da temporada.

Em entrevista coletiva concedida na sala de imprensa do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, oargentino destacou que a confiança demonstrada pelo diretor de futebol Sérgio Papellin foi determinante para sua chegada ao clube.

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Segundo o jogador, o contato feito pelo dirigente, com quem trabalhou durante a passagem pelo Fortaleza, foi o principal fator para a decisão de vestir a camisa do Leão.



“Aproveito para agradecer a ele por acreditar em mim, assim como o Fortaleza acreditou. Ele me procurou porque gostou do meu futebol e queria que eu viesse para ajudar o Vitória a alcançar seus objetivos. Isso também foi uma grande motivação para mim: defender um clube tão grande como o Vitória. Já pude conhecer um pouco do que é esse clube na Copa do Nordeste e já sei como é jogar no Barradão. Tudo isso, principalmente a ligação do Papellin, me motivou a vir para cá e ajudar a equipe”, afirmou.





Pochettino destaca versatilidade em campo



Além de explicar o motivo da transferência, Pochettino falou sobre o peso de defender o Vitória. O argentino afirmou que encara a responsabilidade com naturalidade e garantiu estar preparado para contribuir dentro de campo: “Gosto de procurar a bola, de participar do jogo e de ajudar a equipe, seja correndo ou jogando".



Durante a apresentação, o novo reforço rubro-negro também comentou sobre as funções que pode exercer no meio de campo. Embora se considere mais confortável atuando como volante ou meio-campista ofensivo, ele destacou que está à disposição da comissão técnica para desempenhar diferentes papéis, conforme a necessidade da equipe.



"Eu me considero mais um volante ou um meio-campista ofensivo. Acho que minha principal característica é dar assistências, mais do que finalizar as jogadas. Vou procurar ajudar na posição em que a comissão técnica precisar. Sei que posso atuar em várias funções, embora me sinta mais confortável em algumas do que em outras. O importante é contribuir da forma que o treinador achar melhor”, pontuou.





Decisão sobre a Copa do Brasil fica com a comissão



Pochettino também foi questionado sobre a possibilidade de ser inscrito na Copa do Brasil. Sem criar expectativa, o argentino afirmou que a definição cabe exclusivamente à comissão técnica e reforçou que está disposto a colaborar independentemente da decisão.



"Essa é uma decisão da comissão técnica, e eu respeito totalmente. Não depende de mim. Quero ajudar o Vitória e, se tiver que ser fora de campo em algum momento, vou ajudar da forma que puder, nos treinamentos e no dia a dia. É claro que todo jogador quer disputar todas as competições e estar sempre em campo, mas essa decisão não cabe a mim", finalizou o jogador.