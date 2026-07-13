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E.C.VITÓRIA

Vitória define situação de Wagner Leonardo após negociar com o Grêmio

Zagueiro de 26 anos defendeu o clube baiano entre 2023 e 2025

João Grassi
Por
Wagner Leonardo em ação pelo Grêmio
Wagner Leonardo em ação pelo Grêmio - Foto: Lucas Uebel | Grêmio

O zagueiro Wagner Leonardo não vai reforçar o Esporte Clube Vitória. O retorno do jogador de 26 anos chegou a estar próximo, mas as negociações com o Grêmio foram encerradas. Não houve um acordo entre as partes sobre as pendências do Imortal com o Leão da Barra.

O Grêmio ainda deve parte do valor da compra do próprio Wagner Leonardo junto ao Vitória, concretizada em fevereiro do ano passado. A informação sobre o fim da operação foi divulgada pelo jornalista Kaliel Dorneles e confirmada pelo portal A TARDE.

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A reportagem do A TARDE apurou que o Vitória foi quem decidiu encerrar as conversas, que haviam avançado nos últimos dias. A diretoria rubro-negra ficou insatisfeita com a negativa do clube gaúcho sobre o pagamento dos débitos vencidos.

O defensor, inclusive, voltou a atuar pelo Grêmio no último domingo, 12, após mais de 40 dias. Ele entrou em campo na vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, em amistoso disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

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Wagner Leonardo

Pelo Vitória, Wagner Leonardo disputou 97 partidas, marcou 11 gols e deu uma assistência. No período, conquistou a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024, além de se consolidar como uma das lideranças do elenco. Em fevereiro de 2025, foi vendido ao Grêmio por R$ 26 milhões.

Apesar da trajetória, a despedida deixou marcas entre parte da torcida. Após ser apresentado pelo clube gaúcho, o zagueiro afirmou que estava retornando a um "clube grande", declaração que foi interpretada por muitos rubro-negros como um desrespeito ao Leão da Barra.

Desde que chegou ao Grêmio, soma 60 jogos, com dois gols e duas assistências — sendo 42 na temporada passada e 18 em 2026.

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esporte clube vitória

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