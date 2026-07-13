Em negociação com o Vitória, Wagner Leonardo volta a jogar pelo Grêmio

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Em negociações avançadas para retornar ao Esporte Clube Vitória, o zagueiro Wagner Leonardo voltou a atuar pelo Grêmio no último domingo, 12. O defensor entrou em campo na vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, em amistoso disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Wagner foi acionado pelo técnico Luís Castro aos 28 minutos do segundo tempo, substituindo Kannemann. Ele já não entrava em campo desde o dia 30 de maio, na derrota por 3 a 1 para o Corinthians, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na temporada, soma 19 jogos e um gol marcado.

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As negociações envolvem pendências relacionadas à transferência do defensor para o clube gaúcho. O Grêmio ainda possui valores a quitar ao Rubro-Negro pela aquisição do jogador e busca abater parte das dívidas na negociação, além de ficar com uma porcentagem do jogador para uma possível futura venda.

Wagner Leonardo

Pelo Vitória, o defensor disputou 97 partidas, marcou 11 gols e deu uma assistência. No período, conquistou a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024, além de se consolidar como uma das lideranças do elenco.

Apesar da trajetória, a despedida deixou marcas entre parte da torcida. Após ser apresentado pelo clube gaúcho, o zagueiro afirmou que estava retornando a um "clube grande", declaração que foi interpretada por muitos rubro-negros como um desrespeito ao Leão da Barra.

Desde que chegou ao Grêmio, soma 60 jogos, com dois gols e duas assistências — sendo 42 na temporada passada e 18 em 2026.