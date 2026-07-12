Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

MERCADO DA BOLA

Vitória tem negociações avançadas pelo retorno de Wagner Leonardo

Clubes negociam pela volta do zagueiro ao Rubro-Negro

João Grassi e Lucas Vilas Boas
Por João Grassi e Lucas Vilas Boas
Wagner Leonardo em campo pelo Grêmio
Wagner Leonardo em campo pelo Grêmio - Foto: Divulgação | Grêmio

O Vitória está perto de concretizar a volta de um velho conhecido para reforçar o sistema defensivo. As conversas com o Grêmio evoluíram nos últimos dias, e o retorno do zagueiro Wagner Leonardo ao Rubro-Negro está perto de acontecer.

As negociações envolvem pendências relacionadas à transferência do defensor para o clube gaúcho. O Grêmio ainda possui valores a quitar ao Rubro-Negro pela aquisição do jogador e busca abater parte das dívidas na negociação, além de ficar com uma porcentagem do jogador para uma possível futura venda. A informação foi divulgada pelo ge e conformada pelo portal A TARDE.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Zagueiro está em baixa no clube gaúcho

Enquanto isso, o cenário do defensor em Porto Alegre favorece uma possível saída. Sem conseguir se firmar entre os titulares, Wagner Leonardo perdeu espaço no Grêmio e passou a ser opção no banco de reservas.

Leia Também:

FUTEBOL

Dupla BaVi e outros três baianos estão nas quartas da Copa 2 de Julho
Dupla BaVi e outros três baianos estão nas quartas da Copa 2 de Julho imagem

E.C.VITÓRIA

Vitória vence jogo-treino por 9 a 0 e se prepara para encarar o Vasco
Vitória vence jogo-treino por 9 a 0 e se prepara para encarar o Vasco imagem

E.C.VITÓRIA

Agora ex-Vitória, Neris comenta 'troca de Leões' com Brítez
Agora ex-Vitória, Neris comenta 'troca de Leões' com Brítez imagem

Em um amistoso recente contra a Chapecoense, por exemplo, o técnico Luís Castro chegou a improvisar um jogador da base pelo lado esquerdo da defesa, enquanto a diretoria segue no mercado em busca de um zagueiro canhoto para suprir a saída do jovem Viery, negociado com a Fiorentina.

Wagner construiu uma trajetória de altos e baixos

A identificação de Wagner Leonardo com o Vitória foi construída ao longo de duas temporadas. Contratado em 2023, o defensor rapidamente assumiu a titularidade, herdou a braçadeira de capitão e se tornou uma das lideranças da equipe nas campanhas que renderam o título da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024.

Apesar da trajetória, a despedida deixou marcas entre parte da torcida. Após ser apresentado pelo Grêmio, o zagueiro afirmou que estava retornando a um "clube grande", declaração que foi interpretada por muitos rubro-negros como um desrespeito ao Vitória.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória mercado da bola Wagner Leonardo

Relacionadas

Mais lidas