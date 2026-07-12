Vitória tem negociações avançadas pelo retorno de Wagner Leonardo

O Vitória está perto de concretizar a volta de um velho conhecido para reforçar o sistema defensivo. As conversas com o Grêmio evoluíram nos últimos dias, e o retorno do zagueiro Wagner Leonardo ao Rubro-Negro está perto de acontecer.

As negociações envolvem pendências relacionadas à transferência do defensor para o clube gaúcho. O Grêmio ainda possui valores a quitar ao Rubro-Negro pela aquisição do jogador e busca abater parte das dívidas na negociação, além de ficar com uma porcentagem do jogador para uma possível futura venda. A informação foi divulgada pelo ge e conformada pelo portal A TARDE.

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Zagueiro está em baixa no clube gaúcho

Enquanto isso, o cenário do defensor em Porto Alegre favorece uma possível saída. Sem conseguir se firmar entre os titulares, Wagner Leonardo perdeu espaço no Grêmio e passou a ser opção no banco de reservas.

Em um amistoso recente contra a Chapecoense, por exemplo, o técnico Luís Castro chegou a improvisar um jogador da base pelo lado esquerdo da defesa, enquanto a diretoria segue no mercado em busca de um zagueiro canhoto para suprir a saída do jovem Viery, negociado com a Fiorentina.

Wagner construiu uma trajetória de altos e baixos

A identificação de Wagner Leonardo com o Vitória foi construída ao longo de duas temporadas. Contratado em 2023, o defensor rapidamente assumiu a titularidade, herdou a braçadeira de capitão e se tornou uma das lideranças da equipe nas campanhas que renderam o título da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024.

Apesar da trajetória, a despedida deixou marcas entre parte da torcida. Após ser apresentado pelo Grêmio, o zagueiro afirmou que estava retornando a um "clube grande", declaração que foi interpretada por muitos rubro-negros como um desrespeito ao Vitória.