Vitória x Vasco: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

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Aos poucos, o Brasileirão está voltando após a pausa para a Copa do Mundo - e a saudade do Barradão vai acabar nesta quinta-feira, 16, às 19h30, na partida entre Vitória e Vasco pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Vitória?

Atualmente, o Vitória ocupa a 13ª colocação, com 22 pontos em 17 partidas, e volta ao Brasileirão embalado pela conquista da Copa do Nordeste durante a paralisação do calendário nacional.



A equipe comandada por Jair Ventura também ganhou três reforços já registrados no BID da CBF: o zagueiro Emanuel Brítez, o volante Walace e o meia Tomás Pochettino, todos ex-Fortaleza.

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Antes da pausa, o Leão somava seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, com 21 gols marcados e 25 sofridos. No último compromisso pela Série A, perdeu para o Santos por 3 a 1, fora de casa.

No Barradão, no entanto, a equipe costuma ter desempenho mais competitivo. A vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, pela 17ª rodada, foi um dos exemplos da força como mandante. Durante a intertemporada, o Vitória goleou o Redenção por 9 a 0 em jogo-treino, com três gols de Renê.

Como chega o Vasco?

Já o Vasco inicia o returno em situação mais delicada. A equipe ocupa a 17ª posição, com 20 pontos em 18 rodadas, e terá a estreia do técnico português Pedro Emanuel.

O treinador, de 51 anos, foi contratado em 10 de julho, depois da saída de Renato Gaúcho, e começou os trabalhos no CT Moacyr Barbosa no dia seguinte. Com isso, teve menos de uma semana para preparar o time para o jogo em Salvador.

O Vasco soma cinco vitórias no campeonato, com 22 gols marcados e 29 sofridos. Nos cinco jogos anteriores à pausa, venceu apenas o Athletico-PR, empatou com o Flamengo e perdeu para Internacional, Red Bull Bragantino e Atlético-MG.

Transmissão

Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Spinelli e David.Técnico: Pedro Emanuel.

Desfalques e dúvidas do Vitória

Camutanga, Dudu, Yuri Sena e Edu passaram a intertemporada em tratamento e são dúvidas para o retorno ao Campeonato Brasileiro.

Brítez pode estrear na defesa, enquanto Walace disputa posição com Gabriel Baralhas e Rúben Ismael. Além deles, Pochettino também aparece como opção para atuar mais adiantado no meio-campo.

Já Fabiano Souza, contratado em uma transferência internacional, só poderá ser registrado a partir de 20 de julho e está fora da partida contra o Vasco.

Mudanças no elenco vascaíno

O volante Hugo Moura deixou o clube durante a pausa após acertar com uma equipe da Arábia Saudita. Atualmente, o Vasco tenta preencher a lacuna no meio-campo e avalia a contratação de Nelson Deossa, do Real Betis.

O lateral-esquerdo Paulinho, ex-América-MG, foi o único reforço confirmado para o segundo semestre, mas a abertura da janela internacional apenas em 20 de julho impede sua utilização nesta rodada.

Thiago Mendes, artilheiro vascaíno no Brasileirão, com quatro gols, treinou normalmente e deve ser titular. JáAndrés Gómez retorna após disputar a Copa do Mundo pela Colômbia, mas ainda depende da avaliação da comissão técnica por causa do curto período de readaptação.

Palpites

Téo Mazzoni: Vitória 3 x 0 Vasco

Daniel Genonadio: Vitória 2 x 0 Vasco

Rafael Tiago Nunes: Vitória 0 x 0 Vasco

Vitória 0 x 0 Vasco Marcos Valença: Vitória 2 x 0 Vasco

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Matheus Delgado Candançan (SP) Assistente 1: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) Assistente 2: Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

Rafael Tadeu Alves de Souza (SP) VAR: Heber Roberto Lopes (SC)



Retrospecto do confronto

O Vitória leva vantagem no histórico geral. Em 49 partidas, o clube baiano venceu 21, contra 16 triunfos do Vasco e 12 empates.

Em Salvador, como de costume, a superioridade rubro-negra é ainda maior, com 16 vitórias em 28 jogos, enquanto o Vasco venceu seis vezes. No último encontro entre as equipes no Barradão, em 2024, o time carioca ganhou por 1 a 0.