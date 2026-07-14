Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

CONTEXTO DAS NEGOCIAÇÕES

Copa 2030: Fifa avalia fim da exclusividade para Globo e CazéTV

Entidade quer ampliar alcance na TV e plataformas digitais em 2030

Jair Mendonça Jr
Por
Formato em análise prevê a distribuição dos direitos de exibição por plataformas e janelas específicas
Formato em análise prevê a distribuição dos direitos de exibição por plataformas e janelas específicas - Foto: Reprodução

A Fifa avalia um novo modelo para a venda dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 no Brasil. O plano prevê a fragmentação dos pacotes de mídia entre a Globo e a CazéTV, sem exclusividade para nenhuma das partes.

O modelo de divisão proposto pela Fifa

O formato em análise pela entidade máxima do futebol prevê a distribuição dos direitos de exibição por plataformas e janelas específicas:

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • Globo: direitos para TV aberta, TV por assinatura e serviços de streaming (Globoplay).
  • CazéTV: exclusividade para transmissões no YouTube e parcerias com plataformas de streaming (Amazon e Disney+).

Contexto das negociações

A estratégia da Fifa busca maximizar o alcance da audiência ao combinar o alcance da TV tradicional com a penetração digital. Este modelo segue a tendência adotada pela entidade para a Copa do Mundo Feminina de 2027, sediada no Brasil.

Pontos de atenção no mercado

  • Modelo sem exclusividade: a Fifa prioriza a presença simultânea em múltiplos canais de distribuição.
  • Concorrência: outros grupos de mídia, como o SBT, manifestaram interesse em adquirir parte dos direitos, o que amplia o leque de negociação.
  • Estrutura operacional: analistas do mercado esportivo acompanham a atuação da LiveMode, empresa por trás da CazéTV, que atua simultaneamente na consultoria e na negociação de direitos esportivos.

Mudanças no consumo de mídia

A transição de modelos reflete a mudança no comportamento do público brasileiro. Dados de audiência das últimas edições da Copa do Mundo mostram a migração de espectadores da TV linear para transmissões digitais.

  • TV aberta: mantém o maior volume de alcance nacional, sendo o ativo principal de negociação da Globo.
  • Digital: o YouTube e serviços de streaming operam com foco em nichos, engajamento via chat e interação direta com influenciadores.

Próximos passos

Até julho de 2026, nenhum contrato foi assinado oficialmente. A definição dos detentores de direitos para 2030 depende da formalização da estratégia comercial da FIFA para o mercado sul-americano e das contrapartidas financeiras apresentadas pelos grupos de mídia envolvidos.

Leia Também:

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Nem o delay parou a CazéTV: entenda o fenômeno que intriga Globo e SBT
Nem o delay parou a CazéTV: entenda o fenômeno que intriga Globo e SBT imagem

CALENDÁRIO 2026/27

Após ser banida pela CBF, confira quais competições CazéTV transmitirá
Após ser banida pela CBF, confira quais competições CazéTV transmitirá imagem

COPA DO BRASIL

CazéTV é banida pela CBF e perde direitos de transmissão de competição
CazéTV é banida pela CBF e perde direitos de transmissão de competição imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Cazé TV FIFA Globo

Relacionadas

Mais lidas