Copa 2030: Fifa avalia fim da exclusividade para Globo e CazéTV

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A Fifa avalia um novo modelo para a venda dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 no Brasil. O plano prevê a fragmentação dos pacotes de mídia entre a Globo e a CazéTV, sem exclusividade para nenhuma das partes.

O modelo de divisão proposto pela Fifa

O formato em análise pela entidade máxima do futebol prevê a distribuição dos direitos de exibição por plataformas e janelas específicas:

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Globo : direitos para TV aberta, TV por assinatura e serviços de streaming (Globoplay).

: direitos para TV aberta, TV por assinatura e serviços de streaming (Globoplay). CazéTV : exclusividade para transmissões no YouTube e parcerias com plataformas de streaming (Amazon e Disney+).

Contexto das negociações

A estratégia da Fifa busca maximizar o alcance da audiência ao combinar o alcance da TV tradicional com a penetração digital. Este modelo segue a tendência adotada pela entidade para a Copa do Mundo Feminina de 2027, sediada no Brasil.

Pontos de atenção no mercado

Modelo sem exclusividade : a Fifa prioriza a presença simultânea em múltiplos canais de distribuição.

: a Fifa prioriza a presença simultânea em múltiplos canais de distribuição. Concorrência : outros grupos de mídia, como o SBT, manifestaram interesse em adquirir parte dos direitos, o que amplia o leque de negociação.

: outros grupos de mídia, como o SBT, manifestaram interesse em adquirir parte dos direitos, o que amplia o leque de negociação. Estrutura operacional : analistas do mercado esportivo acompanham a atuação da LiveMode, empresa por trás da CazéTV, que atua simultaneamente na consultoria e na negociação de direitos esportivos.

Mudanças no consumo de mídia

A transição de modelos reflete a mudança no comportamento do público brasileiro. Dados de audiência das últimas edições da Copa do Mundo mostram a migração de espectadores da TV linear para transmissões digitais.

TV aberta : mantém o maior volume de alcance nacional, sendo o ativo principal de negociação da Globo.

: mantém o maior volume de alcance nacional, sendo o ativo principal de negociação da Globo. Digital : o YouTube e serviços de streaming operam com foco em nichos, engajamento via chat e interação direta com influenciadores.

Próximos passos

Até julho de 2026, nenhum contrato foi assinado oficialmente. A definição dos detentores de direitos para 2030 depende da formalização da estratégia comercial da FIFA para o mercado sul-americano e das contrapartidas financeiras apresentadas pelos grupos de mídia envolvidos.