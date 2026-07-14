Goleiro do Vitória deixa Rubro-Negro e é anunciado por clube português

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Os rubro-negros que assistirem o Campeonato Português encontrarão um rosto conhecido entre as partidas - revelado pelo Vitória, o goleiro Ezequiel Reis foi anunciado como novo reforço do Sporting Clube São João de Ver, de Portugal, para a temporada 2026/27.

Aos 19 anos, o jogador deixa o Vitória para iniciar a primeira experiência da carreira no futebol internacional. Formado nas categorias de base do Rubro-Negro baiano, Ezequiel tinha contrato com o clube até 2029.

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Agora, buscará espaço no elenco da equipe portuguesa, que disputa a terceira divisão nacional. No anúncio da contratação, o São João de Ver destacou o desempenho do goleiro no Campeonato Brasileiro Sub-20, que terminou com a maior média de defesas por partida.

Pelo Vitória, Ezequiel disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Campeonato Baiano e o Campeonato Brasileiro Sub-20, disputando 26 jogos desde 2025 e sofrendo 30 gols.



Ezequiel pelo Vitória - Foto: Reprodução I EC Vitória

Clube de Daniel Alves

O Sporting Clube São João de Ver passou a ser administrado pelo também brasileiro Daniel Alves após uma aquisição realizada em janeiro de 2026. Desde então, o ex-lateral-direito atua diretamente no projeto esportivo da equipe portuguesa.

Daniel Alves pelo Sporting Clube São João de Ver - Foto: Reprodução I X

O clube também conta com outro nome conhecido do futebol brasileiro: o comando técnico está nas mãos do ex-volante Sandro Raniere, que defendeu a Seleção Brasileira e teve passagens por equipes como Internacional, Tottenham, Queens Park Rangers e West Bromwich.