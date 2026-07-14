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EM VANTAGEM?

França é a semifinalista que menos viajou durante a Copa do Mundo

Espanha e Inglaterra viajaram o dobro da Argentina e quatro vezes mais que a França

Marina Branco
Por
Mbappé pela França
Mbappé pela França - Foto: JEWEL SAMAD/AFP

As semifinais da Copa do Mundo acontecem entre hoje, 14, e amanhã, 15, colocando frente a frente as quatro seleções mais bem sucedidas do Mundial - mas não necessariamente em pé de igualdade.

A semifinal entre Espanha e França, por exemplo, coloca frente a frente duas seleções que chegaram à reta decisiva da Copa do Mundo de 2026 após enfrentarem logísticas completamente diferentes ao longo da competição.

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Oyarzabal pela Espanha
Oyarzabal pela Espanha - Foto: FIFA

Enquanto a Espanha percorreu longas distâncias entre as sedes do torneio e cruzou praticamente todo o continente durante a campanha, a França teve um caminho mais concentrado geograficamente.

Ao longo do torneio, os espanhóis viajaram quatro vezes mais que os franceses desde o início do Mundial, assim como os Ingleses. No agregado, Espanha e Inglaterra viajaram o dobro de quilômetros percorridos pela Argentina, e quatro vezes a mais do que os franceses.

Kane, Bellingham e Rogers pela Inglaterra
Kane, Bellingham e Rogers pela Inglaterra - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

A diferença faz da França a seleção com a menor quilometragem acumulada entre as quatro semifinalistas. A equipe de Didier Deschamps conseguiu permanecer por períodos maiores na mesma região, reduzindo deslocamentos, mudanças de fuso e o desgaste provocado pelas viagens.

Quilometragem das semifinalistas

  • Espanha: 21.850 km
  • Inglaterra: 21.040 km
  • Argentina: 10.230 km
  • França: 5.460 km

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Por que tantos deslocamentos

A seleção espanhola precisou mudar de cidade com maior frequência e percorrer trajetos mais extensos entre as partidas. Em uma Copa disputada em três países e com distâncias continentais entre algumas sedes, a logística ganhou peso adicional na preparação das equipes.

Messi pela Argentina
Messi pela Argentina - Foto: JUSTIN SETTERFIELD/AFP

Os deslocamentos envolvem mais do que o tempo dentro dos aviões. Cada viagem exige organização para deixar a concentração, chegar ao aeroporto, passar pelos procedimentos de embarque, seguir até o novo hotel e adaptar a programação de treinos.

A sequência também pode afetar o descanso, especialmente quando há mudanças de horário e pouco tempo entre uma partida e outra. Ainda assim, a Espanha chega à semifinal invicta e embalada pela vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas de final.

Mapa de sedes da Copa do Mundo
Mapa de sedes da Copa do Mundo - Foto: FIFA

França teve percurso mais confortável

A França, por outro lado, foi beneficiada por uma tabela que exigiu menos movimentação. A seleção teve uma rotina mais estável fora de campo e acumulou a menor distância percorrida entre os semifinalistas.

Digne e Upamecano pela França
Digne e Upamecano pela França - Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A redução dos deslocamentos permite maior controle sobre recuperação física, alimentação e horários de treinamento. A equipe também evita parte do desgaste provocado pela constante adaptação a novos hotéis, centros de treinamento e condições climáticas.

Em campo, os franceses chegam com 100% de aproveitamento. Na fase de grupos, venceram Senegal, Iraque e Noruega. Depois, eliminaram Suécia, Paraguai e Marrocos no mata-mata.

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Argentina copa do mundo espanha frança inglaterra

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