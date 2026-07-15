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CATEGORIAS DE BASE

Herói nos pênaltis, goleiro garante título do Bahia contra o Santos

Pivetes de Aço foram campeões

Téo Mazzoni
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Com atuação decisiva do goleiro Arthur Brasil, o Bahia venceu o Santos nos pênaltis e ficou com o título da Alcans Cup Sub-14
Com atuação decisiva do goleiro Arthur Brasil, o Bahia venceu o Santos nos pênaltis e ficou com o título da Alcans Cup Sub-14 - Foto: Divulgação / Raul Ramos

Os Pivetes de Aço conquistaram mais um título para as categorias de base do Esporte Clube Bahia. Nesta quarta-feira, 15, a equipe Sub-14 tricolor venceu a Alcans Cup da categoria após superar o Santos na decisão, disputada em uma partida emocionante que terminou com empate no tempo regulamentar e definição nos pênaltis.

O Bahia chegou a ficar em desvantagem no placar, mas conseguiu reagir ainda no primeiro tempo e virou o confronto diante do time paulista. Na segunda etapa, porém, a equipe santista buscou o empate e levou a decisão para as cobranças de pênaltis.

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No tempo normal, o duelo terminou empatado em 2 a 2, com gols marcados por Guilherme Curvello e Alexsandro para o Esquadrão.

Arthur Brasil brilha nos pênaltis e garante título ao Bahia


Na disputa das penalidades, o goleiro Arthur Brasil foi decisivo para a conquista tricolor. O arqueiro defendeu duas cobranças das quatro desperdiçadas pelo Santos e ajudou o Bahia a levantar a taça da Alcans Cup Sub-14.


A equipe comandada pelo técnico Vicente Grillo encerrou a competição de forma invicta e com uma campanha de destaque.

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Confira a campanha do Bahia na Alcans Cup Sub-14

1ª fase

  • Bahia 3 x 0 Vila Nova-GO

Gols: João Yan (2) e Gabriel Araújo.

  • Bahia 3 x 2 Grêmio


Gols: João Yan, Frazão e gol contra.

  • Bahia 2 x 0 Votoraty


Gols: Gabriel Araújo e Felipe.

Semifinal

  • Bahia 6 x 2 Athletico-PR


Gols: Alexsandro (3), Marcos Vinícius, Felipe e Frazão.

Final

  • Bahia 2 x 2 Santos


Gols: Guilherme Curvello e Alexsandro.

Nos pênaltis, o Bahia venceu após as defesas de Arthur Brasil e garantiu o título da Alcans Cup Sub-14.

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Esporte Clube Bahia Pivetes de Aço santos

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