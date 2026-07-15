CATEGORIAS DE BASE
Herói nos pênaltis, goleiro garante título do Bahia contra o Santos
Pivetes de Aço foram campeões
Os Pivetes de Aço conquistaram mais um título para as categorias de base do Esporte Clube Bahia. Nesta quarta-feira, 15, a equipe Sub-14 tricolor venceu a Alcans Cup da categoria após superar o Santos na decisão, disputada em uma partida emocionante que terminou com empate no tempo regulamentar e definição nos pênaltis.
O Bahia chegou a ficar em desvantagem no placar, mas conseguiu reagir ainda no primeiro tempo e virou o confronto diante do time paulista. Na segunda etapa, porém, a equipe santista buscou o empate e levou a decisão para as cobranças de pênaltis.
No tempo normal, o duelo terminou empatado em 2 a 2, com gols marcados por Guilherme Curvello e Alexsandro para o Esquadrão.
Arthur Brasil brilha nos pênaltis e garante título ao Bahia
Na disputa das penalidades, o goleiro Arthur Brasil foi decisivo para a conquista tricolor. O arqueiro defendeu duas cobranças das quatro desperdiçadas pelo Santos e ajudou o Bahia a levantar a taça da Alcans Cup Sub-14.
A equipe comandada pelo técnico Vicente Grillo encerrou a competição de forma invicta e com uma campanha de destaque.
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Confira a campanha do Bahia na Alcans Cup Sub-14
1ª fase
- Bahia 3 x 0 Vila Nova-GO
Gols: João Yan (2) e Gabriel Araújo.
- Bahia 3 x 2 Grêmio
Gols: João Yan, Frazão e gol contra.
- Bahia 2 x 0 Votoraty
Gols: Gabriel Araújo e Felipe.
Semifinal
- Bahia 6 x 2 Athletico-PR
Gols: Alexsandro (3), Marcos Vinícius, Felipe e Frazão.
Final
- Bahia 2 x 2 Santos
Gols: Guilherme Curvello e Alexsandro.
Nos pênaltis, o Bahia venceu após as defesas de Arthur Brasil e garantiu o título da Alcans Cup Sub-14.