Bahia reencontra Chapecoense, rival contra quem os números pesam

O Esporte Clube Bahia volta a campo nesta sexta-feira, 17, às 19h30, na Arena Fonte Nova, após a paralisação do calendário devido à Copa do Mundo de 2026, diante de um adversário historicamente indigesto: a Chapecoense. O duelo é uma partida atrasada, válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de o confronto ser relativamente recente na história dos clubes, os jogos contra a Chape costumam ser uma pedra no sapato do Esquadrão. Tanto é que o Tricolor de Aço não vence a equipe catarinense desde 2021, há quatro anos — quase cinco — e possui retrospecto desfavorável no duelo.

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O último triunfo azul, vermelho e branco aconteceu no Brasileirão de 2021. Na 28ª rodada daquela edição, o Bahia venceu a Chapecoense por 3 a 0. Desde então, é verdade que as equipes se enfrentaram apenas duas vezes, ambas pela Série B de 2022, mas o Tricolor acumulou duas derrotas.



O baixo — quase inexistente — número de confrontos entre as equipes nos últimos anos se deve, principalmente, ao fato de terem disputado divisões diferentes.



Isso porque, mesmo tendo sido derrotado nos dois jogos da Série B de 2022, o Bahia conquistou o acesso à Série A naquela temporada e, desde então, as equipes não voltaram a se enfrentar.



O Esquadrão permaneceu na elite do futebol brasileiro, enquanto a Chapecoense disputou a Série B, retornando ao Brasileirão apenas em 2026.





Retrospecto do confronto é negativo para o Tricolor



Em toda a história do duelo, que teve seu primeiro capítulo apenas em 2014, o Bahia leva a pior. São 12 partidas, com cinco vitórias da Chapecoense, quatro empates e apenas três triunfos do Esquadrão.

A primeira vitória do Tricolor de Aço sobre a Chape, inclusive, só aconteceu quatro anos após o primeiro confronto, em 2018. Até então, as equipes haviam se enfrentado cinco vezes, com três vitórias da Chapecoense e dois empates.



Após conquistar seu primeiro triunfo no confronto, o Esquadrão passou quase três anos sem perder para a Chapecoense. Nesse período, igualou o retrospecto do duelo, com três vitórias para cada lado e quatro empates. O equilíbrio, no entanto, foi desfeito pelas duas derrotas sofridas pelo Bahia na Série B de 2022.