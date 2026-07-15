Vitória define destino de Zé Marcos após saída de clube nordestino

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O zagueiro Zé Marcos não vai permanecer no Vitória, mesmo depois de ter seu contrato rescindido com o Sport. O jogador será novamente emprestado pelo Leão da Barra, dessa vez para o Maccabi Netanya, de Israel, até o final da temporada europeia.

O defensor encerrou sua passagem pelo clube pernambucano com 20 jogos, e foi titular na maioria deles. Mesmo assim, o Sport optou por encerrar o vínculo com Zé Marcos, que duraria até o final da temporada.

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Sem espaço no time comandado por Jair Ventura, o zagueiro também vai deixar o Vitória, onde tem contrato até o fim de 2027. A informação foi divulgada inicialmente por Anderson Mattos, do Canal do Dinâmico, e confirmada pelo portal A TARDE.

Zé Marcos chegou ao Rubro-Negro baiano em 2025, e fez 44 partidas disputadas, com um gol e duas assistências. Ele chegou a disputar três jogos com o Leão da Barra neste ano, antes de ser emprestado ao Sport.

Com o zagueiro de saída, o Vitória trabalha em uma reformulação no seu sistema defensivo para o restante da temporada. Além de ter se despedido de Neris e Ricielli, a equipe também acertou a contratação do argentino Emanuel Brítez, junto ao Fortaleza.