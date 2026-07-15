Ex-Vitória perde espaço em clube e agora vai jogar a Série B

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Jogador que defendeu o Esporte Clube Vitória em 2025, Carlinhos está em um novo clube. O atacante de 29 anos foi anunciado oficialmente como novo reforço do Athletic-MG, equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, por empréstimo do Flamengo.

“Carlinhos é do Esquadrão! O atacante Carlinhos, de 29 anos, chega ao Athletic por empréstimo junto ao Flamengo, após passagem pelo Remo. Revelado nas categorias de base do Corinthians, o jogador também vestiu as camisas do Novorizontino, Vila Nova, Camboriú e Vitória. Agora, reforça o Esquadrão para a sequência da temporada. Bem-vindo ao Esquadrão, Carlinhos!”, publicou o clube mineiro.

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Carlinhos chegou a defender o Remo nesta temporada, mas teve poucas oportunidades na equipe do Norte e não atuou na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele disputou apenas seis partidas, todas pelo estadual, com um gol marcado e uma assistência.

Carreira de Carlinhos

Carlinhos também acumula passagens por Corinthians, Oeste, Novorizontino, Vila Nova, Marcílio Dias, Atibaia, São Caetano, Santo André, Audax Rio, Juventus-SP, Camboriú e Nova Iguaçu.

O centroavante defendeu o Vitória também por empréstimo junto ao Flamengo. Pouco utilizado, disputou 23 jogos na temporada passada e marcou quatro gols.