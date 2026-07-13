RESPONDEU!
Ex-Vitória ironiza proposta de time paulista: "Jogar de graça não dá"
Jogador de 35 anos defendeu o Leão da Barra na temporada 2021
Ex-jogador do Esporte Clube Vitória, o lateral-esquerdo Roberto Heuchayer se envolveu em uma polêmica ao responder publicamente sobre o interesse da Ponte Preta, clube que disputa a Série B, em contratá-lo junto ao Caxias, sua atual equipe.
Em entrevista, Roberto afirmou que foi procurado pela Macaca e que recusou uma proposta por temer a possibilidade de "jogar de graça". Vice-lanterna da Segundona, a Ponte vive grande crise financeira e vem encontrando dificuldade de pagar os salários do seu elenco.
"Chegou [proposta da Ponte Preta], mas jogar de graça não dá. Não tem como ficar sem receber. Estou feliz aqui [no Caxias], estou trabalhando. Temos a convicção que vai dar certo, vamos classificar e brigar para subir. Meu foco é o Caxias", afirmou à Rádio Caxias.
Roberto responde e ironiza nota da Ponte Preta
Após a declaração do defensor de 35 anos, a Ponte Preta se manifestou em nota oficial publicada nesta segunda-feira, 13. "A Associação Atlética Ponte Preta, por meio do seu Departamento de Futebol Profissional, informa que desconhece e ratifica que não manteve qualquer contato ou interesse na contratação do atleta Roberto, que pertence ao Caxias. Mais uma vez, a Ponte Preta lamenta a publicação de informação equivocada por parte da imprensa, antes de fazer qualquer checagem a respeito do assunto".
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Diante da nota publicada pelo clube paulista nas redes sociais, Roberto deixou uma resposta irônica através do seu perfil oficial no aplicativo Instagram. "Tá certo. Que Deus abençoe vocês", disse o jogador em comentário acompanhado de emojis com risadas.
Roberto no Vitória
O lateral-esquerdo Roberto defendeu o Vitória na temporada 2021, quando o Leão da Barra fez campanha ruim na Série B do Campeonato Brasileiro e acabou rebaixado. Ele também disputou partidas pelo Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.
No total, o ex-atleta do Rubro-Negro participou de 49 jogos, marcou dois gols e distribuiu três assistências. No ano seguinte, deixou o time baiano e acertou com o Ituano.