Ex-Vitória ironiza proposta de time paulista: "Jogar de graça não dá"

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Ex-jogador do Esporte Clube Vitória, o lateral-esquerdo Roberto Heuchayer se envolveu em uma polêmica ao responder publicamente sobre o interesse da Ponte Preta, clube que disputa a Série B, em contratá-lo junto ao Caxias, sua atual equipe.

Em entrevista, Roberto afirmou que foi procurado pela Macaca e que recusou uma proposta por temer a possibilidade de "jogar de graça". Vice-lanterna da Segundona, a Ponte vive grande crise financeira e vem encontrando dificuldade de pagar os salários do seu elenco.

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"Chegou [proposta da Ponte Preta], mas jogar de graça não dá. Não tem como ficar sem receber. Estou feliz aqui [no Caxias], estou trabalhando. Temos a convicção que vai dar certo, vamos classificar e brigar para subir. Meu foco é o Caxias", afirmou à Rádio Caxias.

Roberto responde e ironiza nota da Ponte Preta

Após a declaração do defensor de 35 anos, a Ponte Preta se manifestou em nota oficial publicada nesta segunda-feira, 13. "A Associação Atlética Ponte Preta, por meio do seu Departamento de Futebol Profissional, informa que desconhece e ratifica que não manteve qualquer contato ou interesse na contratação do atleta Roberto, que pertence ao Caxias. Mais uma vez, a Ponte Preta lamenta a publicação de informação equivocada por parte da imprensa, antes de fazer qualquer checagem a respeito do assunto".

Diante da nota publicada pelo clube paulista nas redes sociais, Roberto deixou uma resposta irônica através do seu perfil oficial no aplicativo Instagram. "Tá certo. Que Deus abençoe vocês", disse o jogador em comentário acompanhado de emojis com risadas.

Comentário de Roberto - Foto: Reprodução | Instagram

Roberto no Vitória

O lateral-esquerdo Roberto defendeu o Vitória na temporada 2021, quando o Leão da Barra fez campanha ruim na Série B do Campeonato Brasileiro e acabou rebaixado. Ele também disputou partidas pelo Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

No total, o ex-atleta do Rubro-Negro participou de 49 jogos, marcou dois gols e distribuiu três assistências. No ano seguinte, deixou o time baiano e acertou com o Ituano.