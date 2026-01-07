Menu
ESPORTES
ESPORTES

Ex-Vitória é anunciado por clube que vai disputar a Série A

Atacante de 28 anos defendeu o Leão da Barra em 2025

João Grassi

Por João Grassi

07/01/2026 - 18:07 h
Carlinhos, atacante ex-Vitória e agora no Remo
Carlinhos, atacante ex-Vitória e agora no Remo -

Jogador que defendeu o Vitória em 2025, Carlinhos vai seguir na Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. O atacante de 28 anos foi anunciado oficialmente como novo reforço do Remo, clube que recém conquistou o acesso na Segundona.

Pouco utilizado no elenco rubro-negro, Carlinhos disputou apenas 23 jogos na temporada e marcou quatro gols. O centroavante não conseguiu mais espaço na disputa com peças como Janderson, Renato Kayzer e Renzo López.

Ainda sob contrato com o Flamengo, Carlinhos foi cedido por empréstimo sem custos aos clube paraense. Ele também acumula passagens por Corinthians, Oeste, Novorizontino, Vila Nova, Marcílio Dias, Atibaia, São Caetano, Santo André, Audax Rio, Juventus-SP, Camboriú e Nova Iguaçu.

"Bem-vindo ao Rei da Amazônia, Carlinhos! O atacante chega para reforçar o elenco azulino. Aos 28 anos, Carlinhos traz força física, presença de área e experiência no futebol brasileiro, após passagens por clubes como Corinthians, Flamengo, Vitória e outros. Que seja uma trajetória de entrega, gols e conquistas com o manto azulino!", publicou o Remo.

x