Após quatro anos de trabalho, Diretor Executivo deixa o Vitória
Profissional pediu desligamento e deixou o clube
Por João Grassi
Após quatro anos no clube, o Diretor Executivo Institucional Thiago Noronha deixou o Vitória. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 7, o Leão da Barra oficializou a saída do profissional.
De acordo com o Vitória, Noronha renunciou ao cargo e seu pedido de desligamento foi encaminhado ao presidente Fábio Mota. Ele chegou no Rubro-Negro inicialmente com a função de gerenciar a divisão de base.
Noronha diz que sua decisão acontece para priorizar a família e negócios particulares. “Saio com o sentimento de dever cumprido e com a certeza de que o Esporte Clube Vitória está em boas mãos para seguir em frente e continuar o seu processo de evolução e reconstrução”, comentou o ex-diretor.
O vice-presidente Djalma Abreu enalteceu as qualidades de Noronha nas funções que exerceu no clube. “Ele [Thiago Noronha] foi parte importante neste processo de reconstrução do clube, e agradecemos imensamente. Desejamos sucesso a Noronha nos seus negócios”, destacou.
