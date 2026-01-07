Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE SAÍDA

Após quatro anos de trabalho, Diretor Executivo deixa o Vitória

Profissional pediu desligamento e deixou o clube

João Grassi

Por João Grassi

07/01/2026 - 16:42 h
Thiago Noronha
Thiago Noronha -

Após quatro anos no clube, o Diretor Executivo Institucional Thiago Noronha deixou o Vitória. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 7, o Leão da Barra oficializou a saída do profissional.

De acordo com o Vitória, Noronha renunciou ao cargo e seu pedido de desligamento foi encaminhado ao presidente Fábio Mota. Ele chegou no Rubro-Negro inicialmente com a função de gerenciar a divisão de base.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Noronha diz que sua decisão acontece para priorizar a família e negócios particulares. “Saio com o sentimento de dever cumprido e com a certeza de que o Esporte Clube Vitória está em boas mãos para seguir em frente e continuar o seu processo de evolução e reconstrução”, comentou o ex-diretor.

Leia Também:

Sem alvará, jogo do Vitória pelo Baianão pode não acontecer em Pituaçu
Vitória herda vaga e sobe para a Série A1 do Brasileirão Feminino
Ex-Vitória rescinde contrato na Europa e negocia com clube da Série A
CBF detalha Copa do Brasil de 2026; veja a estreia de Bahia e Vitória

O vice-presidente Djalma Abreu enalteceu as qualidades de Noronha nas funções que exerceu no clube. “Ele [Thiago Noronha] foi parte importante neste processo de reconstrução do clube, e agradecemos imensamente. Desejamos sucesso a Noronha nos seus negócios”, destacou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Dirigente ec vitória Thiago Noronha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Thiago Noronha
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Thiago Noronha
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Thiago Noronha
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Thiago Noronha
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x