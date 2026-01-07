Menu
ESPORTES
PRAZO FINAL

Sem alvará, jogo do Vitória pelo Baianão pode não acontecer em Pituaçu

Leão da Barra visita o Jacuipense na próxima terça-feira, 13, pela segunda rodada do estadual

João Grassi

Por João Grassi

07/01/2026 - 16:26 h
Estádio Roberto Santos, o Pituaçu
Estádio Roberto Santos, o Pituaçu -

Palco da segunda partida do Vitória no Campeonato Baiano, o Estádio Roberto Santos, localizado no bairro de Pituaçu, em Salvador, segue sem autorização para receber jogos, mesmo que sejam sem a presença de público. Isso acontece devido a falta de um alvará municipal.

O primeiro jogo que seria realizado no Estádio de Pituaçu, como é conhecido, seria entre Jacuipense e Vitória, na próxima terça-feira, 13, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. O compromisso, no entanto, pode ser transferido para uma cidade do interior baiano ainda não definida.

Conforme apurou o Portal A TARDE, o prazo de envio do alvará para utilização do estádio na terça, quando acontece o duelo entre Jacupa e Leão da Barra, se encerra nesta quarta-feira, 7. Até o momento, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) ainda pode receber o documento.

Além do Jacuipense, o Galícia foi outro clube que solicitou Pituaçu como mando de campo. O Granadeiro também precisa apresentar o alvará para a FBF.

Vitória herda vaga e sobe para a Série A1 do Brasileirão Feminino
Ex-Vitória rescinde contrato na Europa e negocia com clube da Série A
CBF detalha Copa do Brasil de 2026; veja a estreia de Bahia e Vitória

Resposta da Sefaz

O alvará de funcionamento do Pituaçu seria emitido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz). O órgão afirma, no entanto, que não recebeu nenhum pedido nos últimos meses e que a emissão do documento é feita automaticamente, através do portal de serviços.

Além disso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) afirma que o alvará de ampliação e reforma do estádio foi deferido em outubro de 2025. Após trâmites, o documento final foi retirado no dia 10 de dezembro de 2025.

x