Intertemporada do Vitória na Copa: saídas, chegadas e preparação

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Após mais de um mês da última partida oficial, o Esporte Clube Vitória volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, 16, às 19h30, contra o Vasco, em partida válida pela 19ª rodada da competição, no Estádio Manoel Barradas.

O longo período sem jogos se deve à paralisação do calendário do futebol brasileiro em razão da realização da Copa do Mundo de 2026, que chega ao fim neste domingo, 19.

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Após o título da Copa do Nordeste, o Vitória concedeu um período de recesso aos atletas, movimentou o mercado da bola com contratações e saídas, além da renovação de contratos. Depois, retornou aos trabalhos e realizou um jogo-treino antes do retorno da temporada.

Relembre como foi a intertemporada do Vitória

Mercado da bola

Durante a paralisação do calendário, o Vitória realizou quatro novas contratações e promoveu a saída de outros oito jogadores do plantel.

Chegadas

Pochettino (meia)

Brítez (zagueiro)

Walace (volante)

Fabiano (lateral-direito)

Saídas

Neris (zagueiro)

Riccieli (zagueiro)

Claudinho (lateral-direito)

Ronald (volante)

Pablo (meia)

Pedro Henrique (atacante)

Renzo López (atacante)

Kike Saverio (atacante)

Negociação que não evoluiu

Wagner Leonardo (zagueiro)

O Vitória tentou a contratação de Wagner Leonardo e chegou a avançar nas negociações, conforme apurado pelo portal A TARDE.

No entanto, as conversas com o Grêmio foram encerradas sem um acordo por causa de pendências financeiras da venda do próprio zagueiro ao clube gaúcho.

Renovações

Antes do retorno aos jogos oficiais, o Vitória renovou o contrato do atacante Osvaldo até o fim do ano.

Outra movimentação confirmada foi a compra definitiva do atacante Renê, que estava emprestado pela Portuguesa.

Jogo-treino de preparação

O Vitória goleou o Redenção por 9 a 0 em jogo-treino disputado no último sábado, 11, no Barradão. O treinador Jair Ventura utilizou todos os jogadores à disposição para a partida.

Os gols da partida foram marcados por Renê (três vezes), Renato Kayzer (duas vezes), Edenilson (duas vezes), Marinho e Diego Tarzia de pênalti.

Retorno ao calendário oficial

Depois do período de descanso e mudanças no elenco, o Vitória volta a disputar uma partida oficial nesta quinta, 16, diante do Vasco, no Barradão.

Será o primeiro compromisso oficial do Leão da Barra no segundo semestre de 2026.

Testes físicos durante reapresentação do elenco rubro-negro - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória no Campeonato Brasileiro

Atualmente, o Vitória ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos conquistados, dois a menos que o Cruzeiro, equipe pior colocada entre as que se classificariam hoje para a Copa Sul-Americana 2027.

No entanto, o Rubro-Negro possui um jogo a menos em relação à maioria dos clubes da Série A — que já disputaram 18 jogos na competição nacional.