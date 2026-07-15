E.C.VITÓRIA
Intertemporada do Vitória na Copa: saídas, chegadas e preparação
Leão da Barra volta a jogar nesta quinta-feira, 16, contra o Vasco
Após mais de um mês da última partida oficial, o Esporte Clube Vitória volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, 16, às 19h30, contra o Vasco, em partida válida pela 19ª rodada da competição, no Estádio Manoel Barradas.
O longo período sem jogos se deve à paralisação do calendário do futebol brasileiro em razão da realização da Copa do Mundo de 2026, que chega ao fim neste domingo, 19.
Após o título da Copa do Nordeste, o Vitória concedeu um período de recesso aos atletas, movimentou o mercado da bola com contratações e saídas, além da renovação de contratos. Depois, retornou aos trabalhos e realizou um jogo-treino antes do retorno da temporada.
Relembre como foi a intertemporada do Vitória
Mercado da bola
Durante a paralisação do calendário, o Vitória realizou quatro novas contratações e promoveu a saída de outros oito jogadores do plantel.
Chegadas
- Pochettino (meia)
- Brítez (zagueiro)
- Walace (volante)
- Fabiano (lateral-direito)
Saídas
- Neris (zagueiro)
- Riccieli (zagueiro)
- Claudinho (lateral-direito)
- Ronald (volante)
- Pablo (meia)
- Pedro Henrique (atacante)
- Renzo López (atacante)
- Kike Saverio (atacante)
Negociação que não evoluiu
- Wagner Leonardo (zagueiro)
O Vitória tentou a contratação de Wagner Leonardo e chegou a avançar nas negociações, conforme apurado pelo portal A TARDE.
No entanto, as conversas com o Grêmio foram encerradas sem um acordo por causa de pendências financeiras da venda do próprio zagueiro ao clube gaúcho.
Renovações
Antes do retorno aos jogos oficiais, o Vitória renovou o contrato do atacante Osvaldo até o fim do ano.
Outra movimentação confirmada foi a compra definitiva do atacante Renê, que estava emprestado pela Portuguesa.
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Jogo-treino de preparação
O Vitória goleou o Redenção por 9 a 0 em jogo-treino disputado no último sábado, 11, no Barradão. O treinador Jair Ventura utilizou todos os jogadores à disposição para a partida.
Os gols da partida foram marcados por Renê (três vezes), Renato Kayzer (duas vezes), Edenilson (duas vezes), Marinho e Diego Tarzia de pênalti.
Retorno ao calendário oficial
Depois do período de descanso e mudanças no elenco, o Vitória volta a disputar uma partida oficial nesta quinta, 16, diante do Vasco, no Barradão.
Será o primeiro compromisso oficial do Leão da Barra no segundo semestre de 2026.
Vitória no Campeonato Brasileiro
Atualmente, o Vitória ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos conquistados, dois a menos que o Cruzeiro, equipe pior colocada entre as que se classificariam hoje para a Copa Sul-Americana 2027.
No entanto, o Rubro-Negro possui um jogo a menos em relação à maioria dos clubes da Série A — que já disputaram 18 jogos na competição nacional.