E.C.VITÓRIA
Zagueiro deixa o Vitória e abre espaço para chegada de novo reforço
Jogador de 27 anos estava fora dos planos da diretoria rubro-negra
O Esporte Clube Vitória acertou mais uma saída no elenco durante a janela de transferências. O zagueiro Riccieli, que estava fora dos planos da diretoria, não seguirá no clube baiano e já deixou as atividades com o grupo rubro-negro.
O defensor de 27 anos estava emprestado ao Leão da Barra e retornará ao Qingdao West Coast, da China, clube que detém seus direitos econômicos. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Dinâmico.
Riccieli foi contratado para reforçar o sistema defensivo do Vitória na temporada, mas não se destacou nas poucas oportunidades que teve com a camisa rubro-negra. Ao todo, o zagueiro disputou apenas cinco partidas pelo clube.
O portal A TARDE apurou que Riccieli até esteve no CT Manoel Pontes Tanajura nesta terça-feira, 14, mas fez apenas trabalhos físicos em separado do restante do elenco.
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Saída abre espaço no plantel
A saída de Riccieli abre uma vaga no elenco para a chegada de um novo reforço para o setor. Recentemente, o Vitória tentou o retorno do zagueiro Wagner Leonardo, mas as negociações foram encerradas sem um acordo com o Grêmio.
Além disso, o Rubro-Negro também havia rescindido o contrato do zagueiro Neris, enquanto acertou a chegada do argentino Emanuel Brítez como opção para a defesa.