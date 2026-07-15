CARA NOVA
Brítez se vê versátil na defesa e aponta escolha "fácil" pelo Vitória
Zagueiro foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira, 15
Definido pelo diretor Sérgio Papellin como um atleta de perfil “vencedor, brigador e que vai se identificar com a torcida”, o zagueiro Emanuel Brítez foi apresentado oficialmente como reforço do Esporte Clube Vitória.
Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 15, no Barradão, Brítez falou sobre as boas referências que recebeu de ex-companheiros da sua época de Fortaleza. De acordo com o argentino, foi “fácil” escolher o Vitória.
“O que me motivou para chegar ao Vitória foram as coisas boas que falaram do clube. O projeto, o desafio, não teve muito para pensar. Eu gosto muito do Brasil. Tudo que falaram. Colocamos tudo na balança rápido e decidimos, acho que em três dias”, relembrou.
A escolha [pelo Vitória] não foi difícil, foi fácil. Emanuel Brítez - Zagueiro do Vitória
Após os elogios de Papellin, o defensor de 34 anos reforçou sua mentalidade e destacou sua dedicação nos clubes por onde passa dentro do futebol. Ele garantiu ser alguém que preza pela “insistência” em buscar os melhores resultados possíveis.
“Minha personalidade é de ter entrega, sacrifício, isso nunca vai faltar. Me destaco muito por isso. Papellin já falou sobre minha mentalidade, minha insistência em sempre querer ganhar”, exaltou.
À disposição, mas sem vaidade
Como vinha jogando e treinando normalmente na Série B do Campeonato Brasileiro, Brítez garantiu que já está fisicamente apto para estrear. No entanto, o zagueiro argentino disse que, independentemente de ser titular ou não, vai focar no trabalho e em ajudar a equipe.
“Estou à disposição, vinha jogando e treinando. Acho que foi há 12 dias meu último jogo. Se o professor quiser, posso jogar [de titular], mas vim para trabalhar. Sei que tem um time montado. Quero ajudar o time, seja como titular ou não”, garantiu.
Brítez elogiou a estrutura do clube baiano e exaltou o fato de que a diretoria ainda prepara melhorias na estrutura física e no departamento de futebol rubro-negro.
“A estrutura é muito boa, já passei por clubes grandes, como Independiente e Rosario Central, aqui não falta nada. Muitas coisas ainda estão sendo feitas, é um clube que ainda vai crescer. Para nós profissionais, saber que o clube está crescendo é importante”, elogiou.
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Melhor posição em campo e inscrição na Copa do Brasil
Conforme antecipado pelo portal A TARDE, o Vitória só poderá inscrever na Copa do Brasil um dos dois argentinos contratados: Brítez ou Pochettino. O zagueiro disse que vai respeitar qualquer decisão da comissão técnica.
“Todos queremos o mesmo objetivo de avançar na Copa do Brasil, seja eu ou Pochettino. A decisão será da comissão técnica, e seja qual for a decisão estarei tranquilo”, garantiu.
Brítez finalizou sua fala se definindo como um jogador de marcação, mas que pode atuar em qualquer posição e sistema dentro da linha defensiva da equipe rubro-negra.
“Com minha característica hoje, sou muito defensivo. Se atuar na linha de quatro, como lateral-direito, não prometo fazer ultrapassagens o tempo todo. Não é minha característica, sou muito mais defensivo. Já joguei em vários sistemas, linha de 3, 4 ou 5 e até na esquerda. Onde o professor quiser me utilizar, vou jogar e tentar entregar o melhor”, detalhou.