Titular do Vitória sente dores e é substituído no primeiro tempo

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Titular do Esporte Clube Vitória no duelo contra o Vasco, nesta quinta-feira, 16, no Barradão, o volante Zé Vitor precisou ser substituído de maneira forçada.

O camisa 88 sentiu dores e precisou deixar o campo aos 37 minutos do primeiro tempo. O Vitória ainda não detalhou o problema físico dele.

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Para a vaga de Zé Vitor, o também meio-campista Pochettino foi o escolhido pelo técnico Jair Ventura. O argentino faz sua estreia com a camisa rubro-negra.

Vitória vs Vasco

Até o momento, Vitória e Vasco empatam parcialmente pelo placar de 0 a 0. O duelo é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.