Jair Ventura revela recusa do Vitória a amistoso com time da Série A

O Vitória voltou ao Brasileirão com um resultado positivo diante do Vasco, e fez valer toda a preparação feita durante a pausa para a Copa do Mundo. Em entrevista coletiva depois do jogo no Barradão, o técnico Jair Ventura revelou que o Rubro-Negro recusou uma proposta do Fluminense para um amistoso, que seria realizado no Rio de Janeiro.

O comandante admitiu que o Leão da Barra correu o risco ao "abdicar de grandes jogos", mas decisão foi tomada para o time ter mais "tranquilidades físicas" na volta aos gramados.

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"O Mário (Bittencourt, dirigente do Fluminense) até nos convidou para fazer um amistoso no Rio, mas nós abdicamos de grandes jogos na preparação para que a gente pudesse ter mais tranquilidade físicas, de lesões e desgastes dentro das competições", afirmou Jair Ventura.

Decisão interferiu no desempenho dos times?

Apesar do Vasco também não ter disputado nenhum amistoso durante a pausa no calendário, o treinador atribuiu a superioridade do Cruzmaltino no início da partida à decisão do Vitória em focar apenas em treinamentos.

A evolução do Leão na partida, entretanto, foi destacada por Jair Ventura, que ainda revelou uma das prioridades da comissão técnica durante o período de preparação. O Rubro-Negro focou em melhorar o encaixe de marcação no momento em que o time sobe as linhas para pressionar em bloco alto.

Tiveram outras equipes que optaram por jogos mais pesados e chegar mais prontas, corremos um risco, e o 1º tempo mostra isso. Jair Ventura - Técnico do Vitória

"O Vasco começa melhor, e no final do jogo a gente toma as rédeas da partida, criamos muitas oportunidades, com eles fazendo cera. Uma das situações que nós treinamos bastante nesses 19 dias foi a marcação alta, o encaixe de marcação", concluiu o treinador.

O Vitória agora volta a campo para enfrentar o Botafogo, na próxima quinta-feira, 23, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro vai tentar vencer pela primeira vez como visitante nesta edição de Campeonato Brasileiro.