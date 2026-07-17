Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

BRASILEIRÃO

Fluminense x Bragantino: onde assistir, palpites, horário e escalações

Saiba detalhes de Fluminense x Bragantino pela 19ª rodada do Brasileirão

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Fluminense x Bragantino no Brasileirão 2025
Fluminense x Bragantino no Brasileirão 2025 - Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Em um dos jogos do retorno do Brasileirão 2026 depois da pausa para a Copa do Mundo, Fluminense e Bragantino se enfrentam nesta sexta-feira, 17 de julho, às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 19 ª rodada.

Como chega o Fluminense?

O Fluminense chegou a pausa do Brasileirão com 31 pontos e na terceira posição do Campeonato Brasileiro. O momento, no entanto, não é tão favorável a equipe comandada pelo técnico Luís Zubeldia, que venceu apenas uma das últims cinco partidas que disputou na competição. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante a intertemporada, o Fluminense garntiu as chegadas do zagueiro Thiago Silva e do atacante Hulk como reforços para o elenco. A única saída foi do meia Facundo Bernal, vendido ao Real Betis, da Espanha.

Como chega o Bragantino?

O Bragantino é a grande surpresa do Brasileirão 2026 e chegou na pausa para a Copa do Mundo ocupando a quinta colocação, com 29 pontos. A posição foi alcançada principalmente por conta da arrancada nas últimas rodadas, vencendo quatro dos últimos cinco jogos. Na rodada anterior venceu o Internacional por 3 a 1.

O Bragantino, comandado pelo técnico Vágner Mancini, não contratou nenhum reforço na pausa para a Copa do Mundo.

Onde Assistir Fluminense x Bragantino?

  • Premiere (pay per view)
  • SporTV (TV fechada)

Leia Também:

FINAL DA COPA DO MUNDO

Espanha x Argentina: onde assistir, escalações e arbitragem da final
Espanha x Argentina: onde assistir, escalações e arbitragem da final imagem

DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR

França x Inglaterra: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem
França x Inglaterra: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem imagem

BRASILEIRÃO

Bahia x Chapecoense: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Bahia x Chapecoense: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem imagem

Palpites de Fluminense x Bragantino

  • Daniel Genonadio: Fluminense 2x1 Bragantino
  • Marina Branco: Fluminense 2x0 Bragantino

Desfalques

Desfalques do Fluminense

  • Samuel Xavier (suspenso)
  • Thiago Silva (não inscrito)
  • Vitor Eudes (recuperação física após meningoencefalite)
  • Matheus Reis ( em recuperação de lesão no joelho).

Desfalques do Bragantino

  • Juninho Capixaba (suspenso)
  • Vanderlan (lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo)
  • Gabriel (incômodo muscular na panturrilha)
  • Davi Gomes (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito)
  • Isidro Pitta (férias após a Copa do Mundo)

Pendurados

Pendurados do Fluminense

  • Guilherme Arana
  • Savarino

Pendurados do Bragantino

  • Andres Hurtado
  • Gustavo Marques
  • Isidro Pitta
  • Matheus Fernandes
  • Gabriel

Prováveis Escalações de Fluminense e Bragantino

Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes, Arana (Renê); Hércules, Martinelli, Lucho Acosta; Savarino, Serna, Hulk.

Bragantino: Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê Santos; Eric Ramires, Rodriguinho, Herrera, Fernando e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha.

Arbitragem de Fluminense x Bragantino

  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
  • Assistente 1: Douglas Pagung (ES)
  • Assistente 2: Alex Sandro Quadros Thomé (RR)
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Brasileirão 2026 Futebol onde assistir

Relacionadas

Mais lidas