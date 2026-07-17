BRASILEIRÃO
Fluminense x Bragantino: onde assistir, palpites, horário e escalações
Saiba detalhes de Fluminense x Bragantino pela 19ª rodada do Brasileirão
Em um dos jogos do retorno do Brasileirão 2026 depois da pausa para a Copa do Mundo, Fluminense e Bragantino se enfrentam nesta sexta-feira, 17 de julho, às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 19 ª rodada.
Como chega o Fluminense?
O Fluminense chegou a pausa do Brasileirão com 31 pontos e na terceira posição do Campeonato Brasileiro. O momento, no entanto, não é tão favorável a equipe comandada pelo técnico Luís Zubeldia, que venceu apenas uma das últims cinco partidas que disputou na competição. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro.
Durante a intertemporada, o Fluminense garntiu as chegadas do zagueiro Thiago Silva e do atacante Hulk como reforços para o elenco. A única saída foi do meia Facundo Bernal, vendido ao Real Betis, da Espanha.
Como chega o Bragantino?
O Bragantino é a grande surpresa do Brasileirão 2026 e chegou na pausa para a Copa do Mundo ocupando a quinta colocação, com 29 pontos. A posição foi alcançada principalmente por conta da arrancada nas últimas rodadas, vencendo quatro dos últimos cinco jogos. Na rodada anterior venceu o Internacional por 3 a 1.
O Bragantino, comandado pelo técnico Vágner Mancini, não contratou nenhum reforço na pausa para a Copa do Mundo.
Onde Assistir Fluminense x Bragantino?
- Premiere (pay per view)
- SporTV (TV fechada)
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Palpites de Fluminense x Bragantino
- Daniel Genonadio: Fluminense 2x1 Bragantino
- Marina Branco: Fluminense 2x0 Bragantino
Desfalques
Desfalques do Fluminense
- Samuel Xavier (suspenso)
- Thiago Silva (não inscrito)
- Vitor Eudes (recuperação física após meningoencefalite)
- Matheus Reis ( em recuperação de lesão no joelho).
Desfalques do Bragantino
- Juninho Capixaba (suspenso)
- Vanderlan (lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo)
- Gabriel (incômodo muscular na panturrilha)
- Davi Gomes (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito)
- Isidro Pitta (férias após a Copa do Mundo)
Pendurados
Pendurados do Fluminense
- Guilherme Arana
- Savarino
Pendurados do Bragantino
- Andres Hurtado
- Gustavo Marques
- Isidro Pitta
- Matheus Fernandes
- Gabriel
Prováveis Escalações de Fluminense e Bragantino
Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes, Arana (Renê); Hércules, Martinelli, Lucho Acosta; Savarino, Serna, Hulk.
Bragantino: Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê Santos; Eric Ramires, Rodriguinho, Herrera, Fernando e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha.
Arbitragem de Fluminense x Bragantino
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
- Assistente 1: Douglas Pagung (ES)
- Assistente 2: Alex Sandro Quadros Thomé (RR)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)