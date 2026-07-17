Espanha x Argentina: onde assistir, escalações e arbitragem da final

Chegou o grande momento - a final da Copa do Mundo acontece neste domingo, 19, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e decide se a Espanha conquistará sua segunda estrela, ou se a Argentina conseguirá uma quarta em uma final inédita na história dos Mundiais.

Espanha e Argentina nunca decidiram uma Copa do Mundo entre si. O único confronto entre as seleções em Mundiais aconteceu na fase de grupos de 1966, quando os argentinos venceram por 2 a 1.

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Messi na semifinal da Copa - Foto: PAUL ELLIS/AFP

Ao todo, as equipes já se enfrentaram 14 vezes na história. O retrospecto é equilibrado, com seis vitórias para cada lado e dois empates. No número de gols, a Espanha tem pequena vantagem: 19 contra 18.

O encontro mais recente aconteceu em 2018, em amistoso disputado em Madri, quando a Espanha goleou a Argentina por 6 a 1. Agora, a final de 2026 será a 20ª decisão inédita da história da Copa. Em 22 edições anteriores, apenas dois confrontos se repetiram em finais: Alemanha x Argentina e Brasil x Itália.

Transmissão

TV Globo (televisão aberta)

SBT (televisão aberta)

Sportv (televisão fechada)

CazéTV (YouTube)

GETV (YouTube)

Prováveis escalações

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo e Álex Baena; Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul (Giuliano Simeone), Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Lionel Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Desfalques

Espanha: Sem desfalques

Argentina: Sem desfalques

Arbitragem

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)

Slavko Vincic (Eslovênia) Assistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovênia)

Tomaz Klancnik (Eslovênia) Assistente 2: Andraz Kovacic (Eslovênia)

Andraz Kovacic (Eslovênia) Quarto Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)

Adham Makhadmeh (Jordânia) VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

Como chega a Espanha

A Espanha foi a primeira seleção a garantir vaga na decisão. A equipe comandada por Luis de la Fuente venceu a França por 2 a 0 na semifinal, com gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, em uma atuação de domínio do início ao fim.

A campanha espanhola começou com um empate sem gols contra Cabo Verde, mas a equipe reagiu ainda na fase de grupos, venceu Arábia Saudita e Uruguai e terminou na liderança do Grupo H.

Lamine Yamal e Pedro Porro na semifinal da Copa - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

No mata-mata, a Espanha eliminou a Áustria com uma vitória por 3 a 0, superou Portugal por 1 a 0 nas oitavas, derrotou a Bélgica por 2 a 1 nas quartas e passou pela França na semifinal.

Campeã mundial em 2010, a seleção espanhola tenta levantar a taça pela segunda vez e encerrar um intervalo de 16 anos sem título de Copa.

Como chega a Argentina

A Argentina confirmou a vaga na final depois de vencer a Inglaterra por 2 a 1, de virada, na semifinal. Anthony Gordon abriu o placar para os ingleses, mas Enzo Fernández empatou, e Lautaro Martínez marcou o gol da classificação argentina nos acréscimos.

A equipe de Lionel Scaloni terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, após vencer Argélia, Áustria e Jordânia. No mata-mata, passou por Cabo Verde por 3 a 2, derrotou o Egito pelo mesmo placar nas oitavas e superou a Suíça por 3 a 1 nas quartas.

Argentina na semifinal da Copa - Foto: ODD ANDERSEN/AFP

Atual campeã mundial, a Argentina tenta conquistar o quarto título da história e o segundo consecutivo. A base da equipe também venceu a Copa América de 2021 e a Copa América de 2024, consolidando um dos ciclos mais vitoriosos da seleção.

Espanha aposta em defesa histórica

A Espanha chega à decisão com a melhor defesa da Copa do Mundo de 2026. A equipe sofreu apenas um gol em toda a campanha, vazada apenas pela Bélgica nas quartas de final.

Unai Simón também entrou para a história do torneio ao passar mais de 600 minutos sem sofrer gols em Copas, somando as edições de 2022 e 2026. Com a marca, superou o recorde anterior do italiano Walter Zenga, que ficou 517 minutos sem ser vazado na Copa de 1990.

Espanha na semifinal da Copa - Foto: FRANCK FIFE/AFP

Caso seja campeã sofrendo no máximo mais um gol, a Espanha poderá igualar ou superar as melhores defesas entre seleções campeãs. França em 1998, Itália em 2006 e a própria Espanha em 2010 levantaram a taça sofrendo apenas dois gols em toda a campanha.

Messi vs Yamal

A decisão também carrega um significado especial para Lionel Messi, que tem uma relação profunda com a Espanha, país para onde se mudou em 2000, aos 13 anos, para integrar as categorias de base do Barcelona.

No clube catalão, Messi se tornou um dos maiores jogadores da história do futebol e conquistou 35 títulos. Agora, enfrentará a seleção espanhola em busca de mais uma taça com a Argentina.

Messi na semifinal da Copa - Foto: ODD ANDERSEN/AFP

Do outro lado, Lamine Yamal será uma das principais atrações da final. O camisa 10 espanhol, também revelado pelo Barcelona, chega à decisão aos 19 anos e seis dias, mais jovem do que Kylian Mbappé era na final de 2018, e pode se tornar um dos campeões mundiais mais novos da história.

Lamine Yamal na semifinal da Copa - Foto: PAUL ELLIS/AFP

Shows da final

Além da partida mais esperada do ano, a final da Copa de 2026 também terá atrações musicais antes da bola rolar e, pela primeira vez na história dos Mundiais, um show no intervalo.

A cerimônia de abertura começa às 14h30, com Laura Pausini, Nicole Scherzinger e Robbie Williams apresentando "Desire", hino oficial da Fifa lançado em 2025. Jennifer Hudson fará uma versão especial do hino nacional dos Estados Unidos.

IShowSpeed e Tom Cruise também integram a cerimônia, enquanto Post Malone será a principal atração antes do pontapé inicial.

No intervalo, Madonna, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, BTS e Gustavo Dudamel participam de uma apresentação de aproximadamente 11 minutos. Shakira e Burna Boy devem cantar "Dai Dai", música oficial da Copa de 2026.

Shakira na Copa do Mundo - Foto: Reprodução I Instagram

A apresentação foi inspirada no modelo do Super Bowl e teve curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay. O espetáculo também apoiará o FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca arrecadar 100 milhões de dólares.