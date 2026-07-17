França x Inglaterra: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

França e Inglaterra jogam, neste sábado, 18, às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, o jogo que ninguém quer jogar - a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

Ambas vindo de eliminações frustrantes nas semifinais, as duas seleções chegam ao confronto em situações difíceis, após serem muito cotadas na final ao longo de semanas. Nas semis, no entanto, não foi possível avançar.

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A França perdeu para a Espanha por 2 a 0 e deixou escapar a chance de disputar a terceira final consecutiva de Copa. Já a Inglaterra foi eliminada pela Argentina após sofrer a virada, mesmo depois de abrir 2 a 1 no placar.

Harry Kane e Jude Bellingham após derrota para a Argentina na semifinal - Foto: ODD ANDERSEN/AFP

Transmissão

CazéTV (YouTube)

Prováveis escalações

França: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise e Désiré Doué; Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Inglaterra: Jordan Pickford; Jarell Quansah, John Stones, Marc Guéhi e Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Anthony Gordon, Jude Bellingham e Morgan Rogers; Harry Kane.Técnico: Thomas Tuchel.

Desfalques

França: Sem desfalques

Inglaterra: Jordan Henderson (braço quebrado)

Arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Jesús Valenzuela (Venezuela) Assistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Jorge Urrego (Venezuela) Assistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

Tulio Moreno (Venezuela) Quarto Árbitro: Jalal Jayed (Marrocos)

Jalal Jayed (Marrocos) VAR: Leodan González (Uruguai)

Retrospecto em Copas

França e Inglaterra já se enfrentaram três vezes em Copas do Mundo. A Inglaterra venceu os dois primeiros encontros, ambos na fase de grupos. Em 1966, no Mundial em casa, ganhou por 3 a 1. Em 1982, voltou a vencer, desta vez por 2 a 0.

A França deu o troco no confronto mais importante entre as seleções. Nas quartas de final da Copa de 2022, venceu por 2 a 1 e avançou rumo à decisão daquele Mundial.

França tenta fechar ciclo de Deschamps com vitória

A partida marcará o último jogo de Didier Deschamps no comando da seleção francesa. O treinador, campeão mundial em 2018 e vice em 2022, se despede depois de mais uma campanha em que a França chegou entre as quatro melhores, mas terminou abaixo da expectativa pelo favoritismo que carregava.

Mbappé após derrota para a Espanha na semifinal - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Para o duelo, Deschamps pode fazer mudanças no setor ofensivo. Bradley Barcola, que teve atuação abaixo do esperado contra a Espanha, pode perder espaço para Désiré Doué, alternativa capaz de dar mais ritmo e mobilidade ao ataque francês.

Mbappé segue como principal referência da equipe, acompanhado por nomes como Dembélé, Michael Olise e Rabiot.

Inglaterra busca resposta após nova frustração

A Inglaterra também chega pressionada. A seleção comandada por Thomas Tuchel esteve perto de alcançar a final, mas acabou derrotada pela Argentina na semifinal. A eliminação reforçou a sensação de que os ingleses poderiam ter ido mais longe no torneio, na melhor campanha de sua história recente em Copas.

Harry Kane após derrota para a Argentina na semifinal - Foto: ODD ANDERSEN/AFP

Para a disputa do terceiro lugar, a equipe terá o retorno de Jarell Quansah, que cumpriu suspensão contra a Argentina e deve reassumir a lateral direita na vaga de James. Tuchel também pode aproveitar o último jogo da campanha para dar oportunidade a atletas que tiveram menos minutos durante a Copa.