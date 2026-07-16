Preocupa? Yamal não treina com a Espanha após classificação

A Espanha iniciou a preparação para a final da Copa do Mundo contra a Argentina com atenção redobrada a Lamine Yamal. O jovem atacante foi poupado do primeiro treino da equipe após a classificação diante da França, nesta quinta-feira, 16, em Nova Jersey, por causa de uma sobrecarga muscular.

Além de Yamal, o lateral-direito Pedro Porro também ficou fora da atividade no gramado. A dupla realizou apenas trabalhos de ativação física enquanto o restante do elenco participava do aquecimento no CT do New York RB.

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Yamal recebe cuidados antes da decisão da Copa



A situação do atacante espanhol é acompanhada de perto pela comissão técnica. Durante a atividade, Yamal utilizou uma bandagem elástica na coxa esquerda, justamente a região que sofreu uma lesão muscular no fim da temporada europeia, ainda quando defendia o Barcelona.



O cuidado com o jogador acontece em um momento decisivo para a Espanha. Yamal foi um dos protagonistas da classificação para a final da Copa do Mundo, participando diretamente da vitória por 2 a 0 sobre a França.



Na semifinal, o atacante sofreu o pênalti que abriu caminho para Oyarzabal marcar o primeiro gol espanhol. Na sequência, Pedro Porro ampliou o placar ao aparecer dentro da área e balançar as redes.





Atacante ganhou espaço durante a campanha espanhola



Apesar de ter iniciado o Mundial como reserva, Yamal passou a assumir um papel importante na equipe comandada pela Espanha ao longo da competição. Contra Cabo Verde, na estreia, o atacante não começou jogando porque ainda estava em recuperação da lesão muscular na coxa esquerda.



Por conta do problema físico, a comissão técnica controlou sua carga de minutos na primeira fase e no início do mata-mata. Até a segunda fase, Yamal havia disputado 225 dos 360 minutos possíveis, mas chega à final após três partidas completas consecutivas.



Pedro Porro, por sua vez, também teve participação relevante na campanha espanhola. O lateral foi titular em cinco jogos e atuou praticamente todos os minutos do mata-mata, sendo substituído apenas nos minutos finais da semifinal contra a França.





Espanha e Argentina decidem o título mundial



A final da Copa do Mundo será disputada neste domingo, 19, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A Espanha busca o segundo título mundial de sua história, enquanto a Argentina tenta conquistar o tetracampeonato.



Com apenas 19 anos, Lamine Yamal chega à decisão como uma das principais esperanças ofensivas da seleção espanhola, mas a condição física do atacante virou um dos principais pontos de atenção antes do duelo pelo troféu.