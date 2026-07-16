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VAI OU NÃO VAI?

Argentina de Messi encara "maldição" de 30 anos na final da Copa

Liderados pelo astro, "Hermanos" enfrentam a Espanha, no próximo domingo, 19

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Lionel Messi, atacante da Argentina
Lionel Messi, atacante da Argentina - Foto: Thomas Coex/AFP

Ao entrar em campo contra a Espanha, no próximo domingo, 19, pela final da Copa do Mundo, a Argentina de Lionel Messi vai tentar quebrar uma "maldição" de mais de 30 anos envolvendo o ranking da Fifa, entidade que comanda o futebol mundial.

Desde a sua criação, em agosto de 1993, a seleção que liderava o último ranking divulgado antes do início do Mundial nunca conseguiu se sagrar campeã.

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Por que o ranking da Fifa foi criado?

A listagem foi criada para fornecer uma comparação oficial e periódica da força e da qualidade de todas as seleções masculinas de futebol filiadas à entidade.

Entre os objetivos para a sua elaboração, estavam:

  • Acabar com discussões subjetivas sobre qual seleção era realmente a melhor do mundo;
  • Definir de forma justa os cabeças de chave nos sorteios de grandes torneios, como a Copa do Mundo;
  • Dar importância para as partidas amistosas oficiais, que passaram a somar pontos;
  • Permitir que seleções menores avaliassem sua evolução histórica ao longo dos meses.

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Quedas dos líderes

A primeira seleção a sentir o peso da liderança no ranking da Fifa, próximo a Copas do Mundo, foi a Alemanha. Primeira na listagem antes da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, a equipe europeia acabou eliminada pela Bulgária, nas quartas de final, por 2 a 1.

O Brasil, que acabou conquistando o tetracampeonato naquela competição, era o terceiro naquele ranking, atrás ainda da Holanda. A Itália, vice-campeã naquela Copa, era a quarta colocada.

Seleção brasileira: a que mais sofreu com a "maldição"

Entre as diversas equipes que chegaram em Copas do Mundo enquanto líderes do ranking da Fifa, nenhuma delas sofreu tanto quanto o Brasil. Em pelo menos quatro oportunidades, a "Seleção Canarinho" não conseguiu transformar o fator liderança em título.

A primeira vez delas ocorreu em 1998. Primeiro lugar na última listagem divulgada, em 20 de maio daquele ano, o Brasil acabou como vice-campeão, perdendo a final para a França, por 3 a 0os donos da casa eram apenas o 18º colocado antes da disputa da competição.

Zagallo consola Ronaldo após derrota na final de 1998
Zagallo consola Ronaldo após derrota na final de 1998 - Foto: Antônio Scorza/AFP

Em 2006, vindo de conquistas como a Copa América (2004) e a Copa das Confederações (2005), o Brasil era considerado favorito para o hexa e então líder do ranking — tinha um time recheado de estrelas como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Kaká —, mas acabou sendo eliminado pela França, nas quartas de final.

A campeã daquele torneio, a Itália, era apenas a 13ª no último ranking divulgado antes do mundial, em 13 de maio de 2006. Os franceses, que ficaram com o vice, estavam em oitavo.

Brasil x Coreia do Norte pela Copa do Mundo de 2010
Brasil x Coreia do Norte pela Copa do Mundo de 2010 - Foto: AFP

Em 2010, cenário parecido: títulos da Copa América (2007) e Copa das Confederações (2009) fizeram o Brasil chegar ao Mundial na liderança do ranking. Porém, em gramados sul-africanos, a queda veio nas quartas de final, para a Holanda.

A Espanha, que conquistou seu primeiro título mundial naquele ano, era a vice-líder na listagem divulgada em 26 de maio de 2010.

O Brasil seria novamente "assombrado" em 2022, antes do Mundial do Catar. Líder do último ranking divulgado, no dia 6 de outubro, a Seleção caiu para a Croácia, nas quartas de final — a Argentina, que conquistou seu tricampeonato do mundo nas terras do Oriente Médio, estava em terceiro lugar naquela mesma listagem.

Neymar caiu junto com o Brasil nas quartas de final da Copa de 2022
Neymar caiu junto com o Brasil nas quartas de final da Copa de 2022 - Foto: AFP

Franceses, espanhóis e alemães também não se beneficiaram

Antes da Copa de 2002, no Japão e na Coreia do Sul, quem desfrutava da liderança era a França — além do Mundial de 1998, eles tinham ganhado a Euro de 2000 e a Copa das Confederações de 2001.

Contudo, em terras asiáticas, os comandados por Zinedine Zidane fizeram um torneio vexatório, sendo eliminados ainda na primeira fase — o Brasil, que chegou ao pentacampeonato naquele ano, era o vice-líder no ranking da Fifa antes da Copa do Mundo.

Goleiro Iker Casillas lamenta eliminação precoce da Espanha na Copa de 2014
Goleiro Iker Casillas lamenta eliminação precoce da Espanha na Copa de 2014 - Foto: Martin Bernetti/AFP

Em 2014, foi a vez de a "maldição" atingir os espanhóis. Líderes do último ranking divulgado no dia 5 de junho, a equipe europeia terminou eliminada na primeira fase, em uma chave com Holanda, Chile e Austrália, com direito a uma goleada de 5 a 1 sofrida para os holandeses em partida disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A Alemanha, que conquistou o tetracampeonato mundial naquele ano, era o vice-líder na listagem anterior ao Mundial.

Jogadores da Alemanha lamentam queda na primeira fase da Copa de 2018, na Rússia
Jogadores da Alemanha lamentam queda na primeira fase da Copa de 2018, na Rússia - Foto: Saeed Khan/AFP

Quatro anos depois, em 2018, foi a vez — de novo — da Alemanha. Líderes do ranking em 7 de junho daquele ano, os germânicos foram eliminados na primeira fase, em uma chave com Coreia do Sul, Suécia e México.

Vencedora daquela Copa do Mundo disputada na Rússia, a França era a 7ª colocada na última listagem divulgada antes da competição.

Quais eram as posições no último ranking antes da Copa de 2026?

O último ranking da Fifa antes do torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá foi divulgado no dia 11 de junho. Nele, a Argentina era a primeira colocada, seguida pela Espanha. Por coincidência, serão as duas seleções que vão disputar a grande final no estádio de Nova Iorque/Nova Jérsei, daqui a três dias.

O Brasil, eliminado nas oitavas de final pela Noruega, estava em sexto — os nossos algozes, liderados por Erling Haaland, estavam no 31º lugar.

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Argentina Copa do Mundo 2026 espanha FIFA

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