VAI OU NÃO VAI?
Argentina de Messi encara "maldição" de 30 anos na final da Copa
Liderados pelo astro, "Hermanos" enfrentam a Espanha, no próximo domingo, 19
Ao entrar em campo contra a Espanha, no próximo domingo, 19, pela final da Copa do Mundo, a Argentina de Lionel Messi vai tentar quebrar uma "maldição" de mais de 30 anos envolvendo o ranking da Fifa, entidade que comanda o futebol mundial.
Desde a sua criação, em agosto de 1993, a seleção que liderava o último ranking divulgado antes do início do Mundial nunca conseguiu se sagrar campeã.
Por que o ranking da Fifa foi criado?
A listagem foi criada para fornecer uma comparação oficial e periódica da força e da qualidade de todas as seleções masculinas de futebol filiadas à entidade.
Entre os objetivos para a sua elaboração, estavam:
- Acabar com discussões subjetivas sobre qual seleção era realmente a melhor do mundo;
- Definir de forma justa os cabeças de chave nos sorteios de grandes torneios, como a Copa do Mundo;
- Dar importância para as partidas amistosas oficiais, que passaram a somar pontos;
- Permitir que seleções menores avaliassem sua evolução histórica ao longo dos meses.
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Quedas dos líderes
A primeira seleção a sentir o peso da liderança no ranking da Fifa, próximo a Copas do Mundo, foi a Alemanha. Primeira na listagem antes da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, a equipe europeia acabou eliminada pela Bulgária, nas quartas de final, por 2 a 1.
O Brasil, que acabou conquistando o tetracampeonato naquela competição, era o terceiro naquele ranking, atrás ainda da Holanda. A Itália, vice-campeã naquela Copa, era a quarta colocada.
Seleção brasileira: a que mais sofreu com a "maldição"
Entre as diversas equipes que chegaram em Copas do Mundo enquanto líderes do ranking da Fifa, nenhuma delas sofreu tanto quanto o Brasil. Em pelo menos quatro oportunidades, a "Seleção Canarinho" não conseguiu transformar o fator liderança em título.
A primeira vez delas ocorreu em 1998. Primeiro lugar na última listagem divulgada, em 20 de maio daquele ano, o Brasil acabou como vice-campeão, perdendo a final para a França, por 3 a 0 — os donos da casa eram apenas o 18º colocado antes da disputa da competição.
Em 2006, vindo de conquistas como a Copa América (2004) e a Copa das Confederações (2005), o Brasil era considerado favorito para o hexa e então líder do ranking — tinha um time recheado de estrelas como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Kaká —, mas acabou sendo eliminado pela França, nas quartas de final.
A campeã daquele torneio, a Itália, era apenas a 13ª no último ranking divulgado antes do mundial, em 13 de maio de 2006. Os franceses, que ficaram com o vice, estavam em oitavo.
Em 2010, cenário parecido: títulos da Copa América (2007) e Copa das Confederações (2009) fizeram o Brasil chegar ao Mundial na liderança do ranking. Porém, em gramados sul-africanos, a queda veio nas quartas de final, para a Holanda.
A Espanha, que conquistou seu primeiro título mundial naquele ano, era a vice-líder na listagem divulgada em 26 de maio de 2010.
O Brasil seria novamente "assombrado" em 2022, antes do Mundial do Catar. Líder do último ranking divulgado, no dia 6 de outubro, a Seleção caiu para a Croácia, nas quartas de final — a Argentina, que conquistou seu tricampeonato do mundo nas terras do Oriente Médio, estava em terceiro lugar naquela mesma listagem.
Franceses, espanhóis e alemães também não se beneficiaram
Antes da Copa de 2002, no Japão e na Coreia do Sul, quem desfrutava da liderança era a França — além do Mundial de 1998, eles tinham ganhado a Euro de 2000 e a Copa das Confederações de 2001.
Contudo, em terras asiáticas, os comandados por Zinedine Zidane fizeram um torneio vexatório, sendo eliminados ainda na primeira fase — o Brasil, que chegou ao pentacampeonato naquele ano, era o vice-líder no ranking da Fifa antes da Copa do Mundo.
Em 2014, foi a vez de a "maldição" atingir os espanhóis. Líderes do último ranking divulgado no dia 5 de junho, a equipe europeia terminou eliminada na primeira fase, em uma chave com Holanda, Chile e Austrália, com direito a uma goleada de 5 a 1 sofrida para os holandeses em partida disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador.
A Alemanha, que conquistou o tetracampeonato mundial naquele ano, era o vice-líder na listagem anterior ao Mundial.
Quatro anos depois, em 2018, foi a vez — de novo — da Alemanha. Líderes do ranking em 7 de junho daquele ano, os germânicos foram eliminados na primeira fase, em uma chave com Coreia do Sul, Suécia e México.
Vencedora daquela Copa do Mundo disputada na Rússia, a França era a 7ª colocada na última listagem divulgada antes da competição.
Quais eram as posições no último ranking antes da Copa de 2026?
O último ranking da Fifa antes do torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá foi divulgado no dia 11 de junho. Nele, a Argentina era a primeira colocada, seguida pela Espanha. Por coincidência, serão as duas seleções que vão disputar a grande final no estádio de Nova Iorque/Nova Jérsei, daqui a três dias.
O Brasil, eliminado nas oitavas de final pela Noruega, estava em sexto — os nossos algozes, liderados por Erling Haaland, estavam no 31º lugar.