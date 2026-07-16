Argentina de Messi encara "maldição" de 30 anos na final da Copa

Ao entrar em campo contra a Espanha, no próximo domingo, 19, pela final da Copa do Mundo, a Argentina de Lionel Messi vai tentar quebrar uma "maldição" de mais de 30 anos envolvendo o ranking da Fifa, entidade que comanda o futebol mundial.

Desde a sua criação, em agosto de 1993, a seleção que liderava o último ranking divulgado antes do início do Mundial nunca conseguiu se sagrar campeã.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Por que o ranking da Fifa foi criado?

A listagem foi criada para fornecer uma comparação oficial e periódica da força e da qualidade de todas as seleções masculinas de futebol filiadas à entidade.

Entre os objetivos para a sua elaboração, estavam:

Acabar com discussões subjetivas sobre qual seleção era realmente a melhor do mundo;

Definir de forma justa os cabeças de chave nos sorteios de grandes torneios, como a Copa do Mundo;

Dar importância para as partidas amistosas oficiais, que passaram a somar pontos;

Permitir que seleções menores avaliassem sua evolução histórica ao longo dos meses.

Quedas dos líderes

A primeira seleção a sentir o peso da liderança no ranking da Fifa, próximo a Copas do Mundo, foi a Alemanha. Primeira na listagem antes da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, a equipe europeia acabou eliminada pela Bulgária, nas quartas de final, por 2 a 1.

O Brasil, que acabou conquistando o tetracampeonato naquela competição, era o terceiro naquele ranking, atrás ainda da Holanda. A Itália, vice-campeã naquela Copa, era a quarta colocada.

Seleção brasileira: a que mais sofreu com a "maldição"

Entre as diversas equipes que chegaram em Copas do Mundo enquanto líderes do ranking da Fifa, nenhuma delas sofreu tanto quanto o Brasil. Em pelo menos quatro oportunidades, a "Seleção Canarinho" não conseguiu transformar o fator liderança em título.

A primeira vez delas ocorreu em 1998. Primeiro lugar na última listagem divulgada, em 20 de maio daquele ano, o Brasil acabou como vice-campeão, perdendo a final para a França, por 3 a 0 — os donos da casa eram apenas o 18º colocado antes da disputa da competição.

Zagallo consola Ronaldo após derrota na final de 1998 - Foto: Antônio Scorza/AFP

Em 2006, vindo de conquistas como a Copa América (2004) e a Copa das Confederações (2005), o Brasil era considerado favorito para o hexa e então líder do ranking — tinha um time recheado de estrelas como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Kaká —, mas acabou sendo eliminado pela França, nas quartas de final.

A campeã daquele torneio, a Itália, era apenas a 13ª no último ranking divulgado antes do mundial, em 13 de maio de 2006. Os franceses, que ficaram com o vice, estavam em oitavo.

Brasil x Coreia do Norte pela Copa do Mundo de 2010 - Foto: AFP

Em 2010, cenário parecido: títulos da Copa América (2007) e Copa das Confederações (2009) fizeram o Brasil chegar ao Mundial na liderança do ranking. Porém, em gramados sul-africanos, a queda veio nas quartas de final, para a Holanda.

A Espanha, que conquistou seu primeiro título mundial naquele ano, era a vice-líder na listagem divulgada em 26 de maio de 2010.

O Brasil seria novamente "assombrado" em 2022, antes do Mundial do Catar. Líder do último ranking divulgado, no dia 6 de outubro, a Seleção caiu para a Croácia, nas quartas de final — a Argentina, que conquistou seu tricampeonato do mundo nas terras do Oriente Médio, estava em terceiro lugar naquela mesma listagem.

Neymar caiu junto com o Brasil nas quartas de final da Copa de 2022 - Foto: AFP

Franceses, espanhóis e alemães também não se beneficiaram

Antes da Copa de 2002, no Japão e na Coreia do Sul, quem desfrutava da liderança era a França — além do Mundial de 1998, eles tinham ganhado a Euro de 2000 e a Copa das Confederações de 2001.

Contudo, em terras asiáticas, os comandados por Zinedine Zidane fizeram um torneio vexatório, sendo eliminados ainda na primeira fase — o Brasil, que chegou ao pentacampeonato naquele ano, era o vice-líder no ranking da Fifa antes da Copa do Mundo.

Goleiro Iker Casillas lamenta eliminação precoce da Espanha na Copa de 2014 - Foto: Martin Bernetti/AFP

Em 2014, foi a vez de a "maldição" atingir os espanhóis. Líderes do último ranking divulgado no dia 5 de junho, a equipe europeia terminou eliminada na primeira fase, em uma chave com Holanda, Chile e Austrália, com direito a uma goleada de 5 a 1 sofrida para os holandeses em partida disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A Alemanha, que conquistou o tetracampeonato mundial naquele ano, era o vice-líder na listagem anterior ao Mundial.

Jogadores da Alemanha lamentam queda na primeira fase da Copa de 2018, na Rússia - Foto: Saeed Khan/AFP

Quatro anos depois, em 2018, foi a vez — de novo — da Alemanha. Líderes do ranking em 7 de junho daquele ano, os germânicos foram eliminados na primeira fase, em uma chave com Coreia do Sul, Suécia e México.

Vencedora daquela Copa do Mundo disputada na Rússia, a França era a 7ª colocada na última listagem divulgada antes da competição.

Quais eram as posições no último ranking antes da Copa de 2026?

O último ranking da Fifa antes do torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá foi divulgado no dia 11 de junho. Nele, a Argentina era a primeira colocada, seguida pela Espanha. Por coincidência, serão as duas seleções que vão disputar a grande final no estádio de Nova Iorque/Nova Jérsei, daqui a três dias.

O Brasil, eliminado nas oitavas de final pela Noruega, estava em sexto — os nossos algozes, liderados por Erling Haaland, estavam no 31º lugar.