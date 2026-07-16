Messi quebra recorde de Pelé que durava 56 anos na Copa do Mundo

Lionel Messi voltou a escrever seu nome na história da Copa do Mundo. Na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, pela semifinal do Mundial, o camisa 10 argentino distribuiu duas assistências e se tornou o jogador com o maior número de passes para gol na história da competição, superando uma marca histórica de Pelé.

Messi assume liderança entre os maiores assistentes das Copas

Com os dois passes decisivos diante dos ingleses, Messi chegou a 12 assistências em Copas do Mundo e assumiu isoladamente a liderança do ranking histórico da categoria.

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De acordo com a Fifa, que contabiliza estatísticas apenas a partir da edição de 1966, Pelé registrou seis assistências em Mundiais. Já levantamentos que incluem todas as edições da competição apontam que o Rei do Futebol acumulou 10 passes para gol ao longo de sua trajetória, encerrada na Copa do Mundo de 1970.



Além do recorde histórico, Messi também lidera o ranking de assistências da Copa do Mundo de 2026. O argentino soma quatro passes para gol na competição, um a mais que Kylian Mbappé, segundo colocado no quesito, comtrês. Os dois também dividem a liderança da artilharia do Mundial, com oito gols marcados cada.





Regularidade em todas as participações



A consistência de Messi em Copas do Mundo também chama a atenção. O capitão da Argentina deu pelo menos uma assistência em cada uma das seis edições do torneio que disputou.



Na Copa de 2006, o argentino registrou uma assistência, repetindo a marca em 2010 e 2014. Em 2018, contribuiu com dois passes para gol, enquanto na campanha do título mundial de 2022 distribuiu três assistências. Agora, em 2026, já soma quatro.





Recordes históricos ampliam legado de Messi



Além de se tornar o maior assistente da história das Copas, Messi ampliou sua coleção de marcas históricas no Mundial de 2026. O argentino também é:





Maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 21 gols;

Jogador com mais vitórias em Mundiais, com 22;

Atleta com mais edições disputadas da Copa do Mundo, com seis, ao lado de Guillermo Ochoa e Cristiano Ronaldo;

Dono da maior sequência de partidas consecutivas marcando gols em Copas, com nove;

Jogador com mais pênaltis desperdiçados em Mundiais, com quatro;

Recordista em número de partidas disputadas em Copas do Mundo, com 33;

Atleta com mais jogos como capitão em Mundiais, com 25;

Jogador mais velho a marcar um hat-trick em uma Copa do Mundo, aos 38 anos.





Argentina busca o tetracampeonato



Classificada para a decisão do Mundial, a Argentina enfrenta a Espanha no próximo domingo, 19, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A seleção comandada por Lionel Messi tentará conquistar o tetracampeonato da Copa do Mundo e ampliar ainda mais a trajetória histórica de seu principal jogador.