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HOME > esportes > E.C.BAHIA

QUE SITUAÇÃO!

Adversário do Bahia tem 7 desfalques e técnico que nunca jogou Série A

Brasileirão 2026 retorna aos estádios do país após pausa no calendário

Lucas Vilas Boas
Por
Rafael Lacerda, técnico da Chapecoense
Rafael Lacerda, técnico da Chapecoense - Foto: Divulgação | Chapecoense

O Bahia retoma nesta sexta-feira, 17, a busca pelo G-4 do Campeonato Brasileiro depois de 48 dias sem jogos oficiais. O adversário do Tricolor é a Chapecoense, que amarga a lanterna da Série A, tem vários desfalques e um técnico estreante na competição.

Anunciado pela equipe antes da pausa para a Copa do Mundo, o treinador Rafael Lacerda vai comandar pela primeira vez uma equipe na Primeira Divisão, e o jogo na Arena Fonte Nova vai marcar justamente a estreia. Ele soma passagens por alguns clubes da Série B, como Atlético-GO, Vila Nova e Amazonas, além de outros times da Série C.

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Time desfalcado e em crise

Para enfrentar o Bahia, a Chapecoense terá vários desfalques, sendo um de última hora. Titular da equipe, o goleiro Anderson sofreu uma lesão e não viajou com a delegação para Salvador. Além dele, os meias Rafael Carvalheira, Max Alves e Robert seguem no departamento médico, assim como o atacante Garcez e os zagueiros João Paulo e Victor Caetano.

A Chape é o lanterna do Brasileirão, e soma apenas nove pontos em 17 partidas disputadas, além de apenas uma vitória na competição, seis empates e dez derrotas.

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O time catarinense venceu apenas o Santos, por 4 a 2, em jogo realizado em janeiro deste ano, na Arena Condá. Fora de casa, entretanto, o Verdão ainda não venceu no Brasileirão. O confronto acontece nesta sexta-feira, 17, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado válido pela 4ª rodada do Brasileirão.

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Bahia x Chapecoense Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia

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