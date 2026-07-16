David Duarte revela principal problema do Bahia antes da pausa

Às vésperas do reencontro com a torcida na retomada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro David Duarte apontou o que considera ter sido o principal fator para a queda de rendimento do Esporte Clube Bahia antes da pausa para a Copa do Mundo.

Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 16, no CT Evaristo de Macedo, o defensor afirmou que o problema não esteve na postura do elenco, mas, sim, na falta de confiança em alguns momentos da temporada.

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Segundo o jogador, entrega, competitividade e dedicação nunca faltaram à equipe durante o primeiro semestre. No entanto, ele reconheceu que o aspecto emocional acabou interferindo no desempenho do grupo em determinadas partidas.





Talvez tenha faltado um pouco de confiança para alguns atletas David Duarte - zagueiro do Bahia

Pausa serviu para recuperar a confiança



Na avaliação de David Duarte, o período sem jogos foi importante para que o elenco pudesse corrigir detalhes dentro e fora de campo. O defensor acredita que a sequência de treinamentos ajudou o grupo a recuperar a confiança para a retomada da competição.



Além disso, o zagueiro destacou que a melhor forma de reconquistar o apoio da torcida é com resultados e desempenho dentro das quatro linhas: “O que temos que fazer é vencer jogos, jogar bem e mostrar raça e entrega dentro de campo. Acredito que, estando bem, correndo e mostrando força de vontade, a torcida vai estar junto conosco".

Retomada promete maior equilíbrio



David Duarte também projetou um cenário mais competitivo para a sequência do Brasileirão. Segundo ele, o Bahia aproveitou o período de paralisação para evoluir, mas ressaltou que os demais clubes tiveram a mesma oportunidade de preparação.



“O maior desafio são todas as equipes. No mesmo período em que estávamos trabalhando durante essa pausa, os outros clubes também estavam treinando e se planejando", afirmou o jogador.





Concorrência na defesa é vista com bons olhos



Questionado sobre a chegada do zagueiro espanhol Marco Moreno, novo reforço do Bahia para a sequência da temporada, David Duarte afirmou que o aumento da concorrência tende a fortalecer o elenco e ampliar as opções do técnico Rogério Ceni.



“Quem ganha com a chegada do novo zagueiro é o Bahia. O treinador passa a ter mais uma opção. Quem estiver melhor vai ser escolhido pelo professor e vai ajudar a equipe", disse o zagueiro.





Bahia mira reação no Brasileirão



O Bahia volta a campo nesta sexta-feira, 17, às 19h30, quando enfrenta a Chapecoense, na Arena Fonte Nova, em duelo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor ocupa a sexta colocação, com 26 pontos, e tenta iniciar a retomada da competição se aproximando do G-4.