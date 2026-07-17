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MERCADO DA BOLA

Saiba o que existe por trás da possível saída de Kike Olivera do Bahia

Apuração do A TARDE apontou o que está acontecendo nos bastidores do interesse do Nacional

Téo Mazzoni e Marina Branco
Por Téo Mazzoni e Marina Branco
Kike Olivera pelo Bahia
Kike Olivera pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

A Copa do Mundo está terminando, o Bahia já está de volta aos campos contra a Chapecoense nesta sexta-feira, 17, e o mercado da bola já está movimentando a situação do Tricolor recém-reforçado pela janela de transferências.

Emprestado pelo Grêmio ao Esquadrão até o fim da temporada, o atacante Kike Olivera entrou na mira do Nacional, do Uruguai, que tem interesse em avançar por uma negociação e adquirir junto ao clube gaúcho uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador.

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Apesar da movimentação, a situação interna no Bahia é tratada de outra forma. Conforme apuração de A TARDE, nem Kike Olivera nem o empresário do atleta procuraram a diretoria tricolor para pedir uma saída.

Até o momento, não houve qualquer solicitação formal ou informal do jogador para deixar o clube, e o Bahia segue com Kike disponível por empréstimo até o final do ano.

Controle da decisão está com o Bahia

A situação contratual de Kike é o ponto central do caso. Como o Bahia possui o jogador por empréstimo válido até o fim da temporada, qualquer mudança de rota depende do aval tricolor, e isso vale tanto para uma proposta de venda quanto para uma tentativa de novo empréstimo.

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No contrato, não há opção de compra fixada, mas o clube baiano pagou pela cessão temporária do atleta e, por isso, tem controle total sobre a operação neste momento. Assim, mesmo que exista uma proposta do Nacional ou de qualquer outro clube, o Esquadrão não é obrigado a liberar o atacante.

Na prática, o Grêmio segue como clube detentor dos direitos do atleta, mas não pode conduzir sozinho uma saída imediata enquanto o contrato de empréstimo com o Bahia estiver em vigor. Para que Kike deixe Salvador antes do fim do vínculo, o Esquadrão precisa concordar com a operação.

Atacante segue integrado ao elenco

Sem pedido de saída e sem obrigação contratual de liberação, Kike Olivera segue integrado ao elenco do Bahia. O jogador treinou normalmente com o grupo e está à disposição de Rogério Ceni para o duelo contra a Chapecoense, nesta sexta-feira, 17, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida marca o retorno oficial do Tricolor após a pausa no calendário para a Copa do Mundo. Kike, que não participou dos amistosos contra Montevideo City Torque e Fluminense, voltou a trabalhar normalmente durante a semana e pode ser uma das opções da comissão técnica.

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Esporte Clube Bahia Kike Olivera nacional

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