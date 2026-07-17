Rogério Ceni revela plano do Bahia para dar espaço à base

Após o triunfo por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na noite desta sexta-feira, 17, pela 4ª rodada atrasada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni fez uma análise da atuação do Esporte Clube Bahia, comentou o planejamento do clube para a sequência da temporada e reforçou a estratégia de valorização das categorias de base.

Em entrevista coletiva na Arena Fonte Nova, o treinador afirmou que a redução do elenco é um dos caminhos para ampliar o espaço destinado aos jovens formados no clube. Segundo ele, a diretoria trabalha para diminuir o número de atletas à disposição ao longo da janela de transferências.

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Quanto menor for o grupo, mais oportunidades os garotos terão Rogério Ceni - técnico do Bahia



O comandante tricolor destacou a estreia de Kauê Furquim no Campeonato Brasileiro e afirmou que o atacante, de 17 anos, tem potencial para ganhar mais minutos ao longo da temporada. No entanto, lembrou que o jogador frequentemente é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, o que exige um processo gradual de utilização.



"Cadu falou em enxugar elenco, precisa de mais saídas, venda, enfim. Kauê foi bem, precisa ser mais objetivo, mas entra bem, é ousado, trabalha bem essa bola por dentro. A intenção é dar mais espaço aos jovens. Kauê fica muito tempo fora por causa da Seleção Sub-17. Ele vai muito, tento colocar aos poucos, mas mostra potencial e vai ser cada vez mais utilizado. Em 2027 tem jogadores que finalizam contrato e vamos ter espaço para os mais jovens. Ruan Pablo entrou bem contra o Torque, no outro meio perdido. Quando jogadores saírem é momento de analisar se usa o da base ou se contrata outro. Tem o Fredi também, gosto bastante, mas foi contratado mais um jogador para essa função. Vamos analisando", completou o treinador.



Além de Kauê Furquim, Rogério Ceni também utilizou outros jovens diante da Chapecoense. Zé Guilherme, de 21 anos, começou a partida como titular na lateral esquerda, enquanto Román Gómez, contratado nesta temporada e com 22 anos, marcou o segundo gol do Bahia e teve sua atuação elogiada pelo treinador.





Ceni elogia Román Gómez e vê margem para evolução



Ao analisar o desempenho do lateral argentino, Rogério Ceni ressaltou a consistência defensiva do jogador, mas afirmou que ele ainda pode evoluir na fase de construção das jogadas.



"Román é um cara de função, na função defensiva executa muito bem. Na construção precisa melhorar, vem tentando. Ele tem que evoluir bem nisso. Para marcar encaixa bem. Poderia ter sido o Marcos Victor. Em casa preferimos o Román", resumiu Rogério Ceni.



O treinador também comentou a atuação de Zé Guilherme, destacando que o jovem suportou bem fisicamente a partida, mas ainda precisa adquirir experiência para tomar melhores decisões durante o jogo.



"Zé começou inseguro, fisicamente suportou o jogo. Precisa ganhar experiência, saber o momento certo de subir, de baixar, mas fez um jogo justo, chegou bem ao ataque. Questão de experiência. Posição bem concorrida na lateral esquerda", completou o treinador.





Bahia inicia preparação para sequência decisiva



Com o triunfo sobre a Chapecoense, o Bahia chegou aos 29 pontos e manteve a briga pelas primeiras posições da Série A. Agora, a equipe volta as atenções para uma sequência de confrontos considerados decisivos no Campeonato Brasileiro.



O primeiro desafio será diante do Atlético-MG, nesta terça-feira, 21, às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 19ª e última rodada do primeiro turno. Na sequência, o Tricolor encara Corinthians, em Salvador, e Fluminense, no Rio de Janeiro.



Para Rogério Ceni, o equilíbrio da competição exige atenção máxima nas próximas rodadas.



"Agora vem uma sequência pesada de jogos seguidos. Atlético-MG fora, Corinthians em casa e Fluminense fora. Jogo de grau de dificuldade muito grande o Atlético-MG, bola aérea, cruzada, precisamos estar atentos", projetou Ceni.