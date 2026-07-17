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Erick explica reação do Bahia e admite: "A gente ficou devendo"

Após a vitória sobre a Chapecoense, Erick reconhece que o Bahia ficou devendo no primeiro semestre

Téo Mazzoni
Por
Erick abre o jogo sobre má fase e reação do Bahia
Erick abre o jogo sobre má fase e reação do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após o triunfo do Esporte Clube Bahia sobre a Chapecoense, nesta sexta-feira, 17, o meio-campista Erick desabafou sobre a má fase enfrentada pela equipe antes da paralisação do calendário para a Copa do Mundo, mas destacou o que considera ter sido o ponto de virada para a recuperação do bom futebol do Tricolor.

Segundo o jogador, a vitória sobre a Chapecoense, em duelo atrasado da 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, é reflexo do desempenho apresentado na última partida antes da pausa, quando o Bahia venceu o Botafogo e encerrou a sequência negativa. Para Erick, aquele resultado representou a "virada de chave" para um segundo semestre mais consistente.

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Erick admite que o elenco ficou devendo


O volante destacou ainda que todo o elenco reconhece que o Bahia ficou devendo no primeiro semestre, principalmente pelas eliminações em duas competições que, segundo ele, não estavam nos planos do clube.

A gente ficou devendo, fomos eliminados em duas competições, não estava no script. Foi um baque para todos nós. Depois disso, a gente viveu uma fase muito ruim Erick - meio-campista do Bahia

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Preparação na pausa fortaleceu o Bahia


Apesar do momento difícil, Erick ressaltou que o grupo mudou a postura e aproveitou a pausa para a Copa do Mundo para intensificar a preparação visando à sequência da temporada.


"Mas, como eu disse, a partir do jogo do Botafogo a gente sabia que a atitude deveria ser diferente. E a gente teve um ciclo de preparação muito bom. O professor Rogério nos instruiu de uma maneira muito eficiente para que a gente pudesse vir aqui hoje e conquistar o triunfo", destacou o jogador.


O camisa 14 também comemorou o desempenho da equipe e a retomada das vitórias diante da torcida tricolor.


"Estou muito feliz com a atuação e com o empenho de todos. E por voltar a vencer dentro de casa, que é a nossa fortaleza. Que a gente possa, a partir daí, trabalhar cada vez mais sério para conquistar o nosso objetivo no fim da temporada", afirmou Erick.

Próximo jogo


O Bahia volta a campo nesta terça-feira, 21, às 19h30, para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno.

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Erick Esporte Clube Bahia Rogério Ceni

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