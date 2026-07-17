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Kike Olivera fica fora do jogo do Bahia contra a Chapecoense

Atacante de 24 anos estava na relação, mas foi cortado do banco de reservas

Téo Mazzoni e João Grassi
Por Téo Mazzoni e João Grassi
| Atualizada em
Kike Olivera
Kike Olivera - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

Envolvido em especulações de possível saída do Esporte Clube Bahia para o Nacional-URU, Cristian "Kike" Olivera está fora do jogo contra a Chapecoense nesta sexta-feira, 17, pelo Brasileirão. O atacante estava na lista de relacionados do técnico Rogério Ceni, mas foi cortado do banco de reservas.

Conforme apuração do A TARDE, Kike e seu empresário não procuraram a diretoria tricolor solicitando uma saída.

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Esta situação, no entanto, pode mudar com a baixa do atacante na relação de atletas para o duelo desta noite. Apesar de contestado por parte da torcida, Kike Olivera é utilizado com frequência pelo técnico Rogério Ceni e participou de 16 dos 17 jogos da equipe na Série A.

Controle da decisão está com o Bahia


A situação contratual de Kike é o ponto central do caso. Como o Bahia possui o jogador por empréstimo válido até o fim da temporada, qualquer mudança de rota depende do aval tricolor, e isso vale tanto para uma proposta de venda quanto para uma tentativa de novo empréstimo.


No contrato, não há opção de compra fixada, mas o clube baiano pagou pela cessão temporária do atleta e, por isso, tem controle total sobre a operação neste momento. Assim, mesmo que exista uma proposta do Nacional ou de qualquer outro clube, o Esquadrão não é obrigado a liberar o atacante.

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Na prática, o Grêmio segue como clube detentor dos direitos do atleta, mas não pode conduzir sozinho uma saída imediata enquanto o contrato de empréstimo com o Bahia estiver em vigor. Para que Kike deixe Salvador antes do fim do vínculo, o Esquadrão precisa concordar com a operação.

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