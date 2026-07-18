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BAIANÃO SUB-20

Bahia conhece rival da final após eliminação do Vitória no Sub-20

Finalistas foram definidos neste sábado, 18

Téo Mazzoni
Por
Pivetes de Aço avançaram à final após atropelar o Camaçariense
Pivetes de Aço avançaram à final após atropelar o Camaçariense - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Campeonato Baiano Sub-20 de 2026 já tem seus finalistas definidos. Após eliminarem Camaçariense e Esporte Clube Vitória, respectivamente, Esporte Clube Bahia e Fluminense de Feira vão disputar o título estadual em confrontos de ida e volta.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) ainda irá confirmar as datas, horários e os locais das partidas decisivas. Por ter encerrado a competição com a melhor campanha, o Tricolor terá a vantagem de decidir o título diante da sua torcida.

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Bahia atropela o Camaçariense e confirma favoritismo


Os Pivetes de Aço não deram qualquer chance ao Camaçariense na semifinal. Jogando neste sábado, 18, no CT Evaristo de Macedo, o Bahia goleou por 7 a 0 e confirmou a classificação para a decisão do estadual.


Um dos grandes destaques da partida foi Dell, que balançou as redes duas vezes e comandou a vitória tricolor. Dyllan, João Andrade, Pedrinho, Ryan Nascimento e Roger Gabriel também deixaram suas marcas na goleada.

A superioridade do Bahia ficou evidente também no placar agregado. Depois de vencer o primeiro duelo por 6 a 1, a equipe fechou a semifinal com um expressivo 13 a 1 no agregado e garantiu presença na final com autoridade.

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Fluminense de Feira elimina o Vitória nos pênaltis


O adversário do Bahia será o Fluminense de Feira, que conquistou a vaga após superar o Vitória em uma semifinal bastante equilibrada.


Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, o Rubro-Negro reagiu neste sábado e venceu por 3 a 2 no Barradão. Como o placar agregado terminou empatado em 3 a 3, a decisão foi para as cobranças de pênaltis.


Nas penalidades, o Fluminense de Feira levou a melhor ao vencer por 4 a 3, assegurando a classificação para enfrentar o Bahia na grande decisão do Campeonato Baiano Sub-20 de 2026.

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