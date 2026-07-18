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COPA DO MUNDO 2026

Neymar e Cristiano Ronaldo estão na lista de decepções da Copa

Publicação portuguesa avaliou o desempenho dos atletas no Mundial

Redação
Por Redação
Jornal coloca Neymar e Cristiano Ronaldo entre as decepções da Copa
Jornal coloca Neymar e Cristiano Ronaldo entre as decepções da Copa - Foto: ANGELA WEISS / AFP

O jornal português A Bola divulgou uma lista com os 23 jogadores que, na avaliação da publicação, mais decepcionaram durante a Copa do Mundo de 2026. Entre os nomes escolhidos estão Cristiano Ronaldo e três brasileiros: Neymar, Raphinha e Gabriel Magalhães.

O levantamento levou em consideração a expectativa criada em torno dos atletas antes do início do Mundial e o desempenho apresentado ao longo da competição. De acordo com o veículo, fatores como problemas físicos, falta de ritmo e atuações abaixo do esperado pesaram na escolha dos jogadores.

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Cristiano Ronaldo aparece na 10ª posição da relação. Embora tenha balançado as redes três vezes em cinco partidas, o atacante português teve seu rendimento considerado insuficiente pelo jornal. Na análise, o camisa 7 tentou participar mais da organização das jogadas, mas acabou se afastando da área, setor em que ainda poderia ser mais decisivo para a seleção portuguesa.

Neymar entrou na reta final da lista


O brasileiro Neymar ocupa a 19ª colocação. O camisa 10 chegou ao Mundial convivendo com problemas físicos, iniciou a competição lesionado e disputou apenas duas partidas.

Depois de atuar por apenas 14 minutos antes das oitavas de final, o atacante voltou ao time titular diante da Noruega. Na partida, marcou um gol, se envolveu em uma discussão durante o confronto e acabou eliminado junto com a seleção brasileira.

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Raphinha e Gabriel Magalhães também aparecem


Raphinha fecha a lista, na 23ª posição. Segundo o A Bola, havia a expectativa de que o atacante assumisse o protagonismo da equipe ao lado de Vinícius Júnior. No entanto, o jornal classificou como abaixo do esperado suas atuações diante de Marrocos e Haiti. O jogador ainda sofreu uma lesão na segunda rodada e não voltou a atuar na competição.

Gabriel Magalhães foi apontado como a quarta maior decepção do Mundial. Titular em todos os cinco jogos do Brasil, o zagueiro foi associado, na avaliação do periódico, a alguns dos momentos mais negativos da campanha da Seleção. A publicação destacou os confrontos contra Marrocos e Noruega, nos quais Saibari e Haaland levaram vantagem sobre o defensor.

Portugal teve três representantes na lista


Além de Cristiano Ronaldo, Portugal também teve Bruno Fernandes e Bernardo Silva entre os 23 nomes relacionados.

Bruno aparece na oitava colocação após encerrar a Copa com apenas uma assistência em cinco partidas. Já Bernardo Silva ficou em 16º lugar. Depois de começar o Mundial como titular, o meia perdeu espaço na equipe e entrou em campo por apenas sete minutos no duelo contra a Espanha, válido pelas oitavas de final.

A lista elaborada pelo A Bola ainda reúne atletas como Jamal Musiala, Federico Valverde, Manuel Neuer, Declan Rice, Leroy Sané, Heung-min Son, Joshua Kimmich e Joško Gvardiol, entre outros nomes que chegaram ao torneio cercados de expectativa, mas terminaram a competição com desempenho considerado abaixo do esperado.

Confira os 23 jogadores apontados como decepções da Copa


Fernando Muslera (Uruguai), Joshua Kimmich (Alemanha), Joško Gvardiol (Croácia), Gabriel Magalhães (Brasil), Piero Hincapié (Equador), Federico Valverde (Uruguai), Jamal Musiala (Alemanha), Bruno Fernandes (Portugal), Leroy Sané (Alemanha), Cristiano Ronaldo (Portugal), Heung-min Son (Coreia do Sul), Manuel Neuer (Alemanha), Declan Rice (Inglaterra), Scott McTominay (Escócia), Orkun Kökçü (Turquia), Bernardo Silva (Portugal), Antoine Semenyo (Gana), Kenan Yildiz (Turquia), Neymar (Brasil), Arda Güler (Turquia), Viktor Gyökeres (Suécia), Jérémy Doku (Bélgica) e Raphinha (Brasil).

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